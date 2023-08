WSL movimenta mais de R$ 97 milhões com etapa mundial de surfe no Rio de Janeiro

O Vivo Rio Pro 2023, etapa do Championship Tour da WSL em Saquarema, se destacou para além das ondas e manobras dos surfistas. O relatório de impacto econômico, realizado pela EY, apontou que a competição:



✔️ movimentou mais de R$ 97 milhões

✔️ gerou impacto de R$ 35 milhões sob o Produto Interno Bruto (PIB) do município de Saquarema

✔️ gerou impacto de R$ 18 milhões sobre rendimentos das famílias locais

✔️ gerou impacto de R$ 114 milhões sob o Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio de Janeiro

✔️ gerou mais de 500 empregos



