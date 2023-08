A Internacional Estrada Real Chaoyang 2023 começou em Itabirito, com as provas realizadas entre 24 e 26 de março. Nesta cidade, os campeões José Gabriel e Karen Olimpio começaram a temporada com vitória no XCC. Já no XCO, ele venceu novamente, mas Raiza Goulão ganhou entre as mulheres. Por fim, o XCM teve triunfos de Maysa Ribeiro e Luiz Miguel Honório.