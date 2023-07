O Palmeiras bateu o América-MG por 4 a 1, neste domingo (30), no Independência, em Belo Horizonte (MG), e somou mais três pontos no Brasileirão. A vitória veio com gols de Murilo, Artur e Rony, duas vezes. Após a partida, o técnico Abel Ferreira comenta a atuação alviverde em entrevista coletiva. Assista, no vídeo acima, as palavras do comandante palestrino: