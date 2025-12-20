Osaka atropela equipe polonesa e avança para sua 1° final no Mundial

O Osaka (Japão) venceu o Zawiercie (Polônia) na tarde deste sábado (20) por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/23 e 25/16, e avançou à final do Mundial de Clubes. Agora, a equipe aguarda o vencedor do duelo entre Campinas e Perugia, que acontece ainda hoje, às 18h30 (horário de Brasília).

Para a surpresa de poucos, o maior pontuador da partida foi o cubano Miguel López, que defende a equipe asiática, com 13 acertos, seguido pelo oposto Yuji Nishida, com onze. Outro destaque foi o levantador Brizard, fundamental na distribuição de bolas rápidas que deixaram seus atacantes livres de marcação.

Do lado polonês, a equipe não conseguiu encaixar a bola de meio, principal arma ofensiva da equipe. Os jogadores Bołądź e Kwolek foram os maiores pontuadores com 11 e oito pontos, respectivamente.

Como foi o jogo

Ambas as equipes começaram a partida com saques fortes e defesas sólidas, trazendo um alto volume de jogo. A torcida em Belém parecia estar mais do lado japonês, batendo palmas em sintonia na hora do serviço. No sexto ponto do Osaka, López fez um saque de 121 km/h que foi direto para o chão. Em uma sequência de erros do Zawiercie, o Osaka abriu vantagem e conseguiu fechar a primeira parcial em 25 a 17, em 21 minutos.

Na segunda parcial, o time polonês se organizou e o bloqueio começou a funcionar. Apesar disso, os levantamentos acelerados de Brizard deixaram os marcadores confusos, permitindo que os ponteiros e opostos atacassem sem marcação. O time japonês fechou o segundo set em 25 a 23, após um erro de saque adversário.

O Osaka conseguiu abrir cinco pontos de vantagem logo no início da terceira parcial, mantendo o alto nível nas defesas, com o levantador distribuindo bem as bolas e empolgando a torcida. Já na reta final da partida, o técnico do time japonês começou a rodar o elenco, poupando alguns jogadores para a final de domingo (21). A última parcial terminou em 25 a 16.