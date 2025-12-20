'Gêmeas do nado sincronizado' relembram título do Vasco na Copa do Brasil 2011

Neste sábado (20), véspera do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, as gêmeas Bia e Branca Feres, do nado sincronizado, relembraram o título do Cruzmaltino na edição de 2011 do campeonato. As atletas estavam presentes no Couto Pereira, em Curitiba.

Na ocasião, as atletas viajaram de avião do Rio de Janeiro para o local do jogo de volta da decisão. Elas fizeram um "diário de bordo", que chegou a repercutir em portais de notícias. Na publicação postada neste sábado (20), Bia e Branca compartilharam trechos desses portais e imagens de arquivo pessoal tiradas em Curitiba. Confira abaixo a legenda.

"O tempo passa. Os anos passam. Mas o sentimento… não para. Há 14 anos, fomos pra Curitiba ver o Vasco da Gama ser campeão da Copa do Brasil. Hoje, o destino coloca a final de novo no nosso caminho. Porque ser Vasco não é fase. É permanência. Ficar quando tudo manda ir embora. Nossa torcida é diferente. É barulhenta, apaixonada, resistente. Torcida que sofre, que cai, que levanta e que nunca larga. O sentimento não para. Nunca parou. E nunca vai parar. Vamos, Vascão. A gente acredita."

Fora de casa, as gêmeas viram o Vasco ser derrotado pelo Coritiba por 3 a 2. No entanto, no jogo da ida, em São Januário, o Cruzmaltino havia saído vencedor por 1 a 0. A combinação de resultados, aliada à vantagem do gol fora de casa, deu ao Vasco o título inédito da Copa do Brasil, em 2011.

Bia e Branca Feres são torcedoras fanáticas do Vasco (Foto: Reprodução)

