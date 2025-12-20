menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

'Gêmeas do nado sincronizado' relembram título do Vasco na Copa do Brasil 2011

Atletas estavam presentes no Estádio Couto Pereira

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 20/12/2025
15:17
Bia e Branca Feres são torcedoras fanáticas do Vasco (Foto: Reprodução)
Neste sábado (20), véspera do jogo de volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, as gêmeas Bia e Branca Feres, do nado sincronizado, relembraram o título do Cruzmaltino na edição de 2011 do campeonato. As atletas estavam presentes no Couto Pereira, em Curitiba.

Na ocasião, as atletas viajaram de avião do Rio de Janeiro para o local do jogo de volta da decisão. Elas fizeram um "diário de bordo", que chegou a repercutir em portais de notícias. Na publicação postada neste sábado (20), Bia e Branca compartilharam trechos desses portais e imagens de arquivo pessoal tiradas em Curitiba. Confira abaixo a legenda.

"O tempo passa. Os anos passam. Mas o sentimento… não para. Há 14 anos, fomos pra Curitiba ver o Vasco da Gama ser campeão da Copa do Brasil. Hoje, o destino coloca a final de novo no nosso caminho. Porque ser Vasco não é fase. É permanência. Ficar quando tudo manda ir embora. Nossa torcida é diferente. É barulhenta, apaixonada, resistente. Torcida que sofre, que cai, que levanta e que nunca larga. O sentimento não para. Nunca parou. E nunca vai parar. Vamos, Vascão. A gente acredita."

Fora de casa, as gêmeas viram o Vasco ser derrotado pelo Coritiba por 3 a 2. No entanto, no jogo da ida, em São Januário, o Cruzmaltino havia saído vencedor por 1 a 0. A combinação de resultados, aliada à vantagem do gol fora de casa, deu ao Vasco o título inédito da Copa do Brasil, em 2011.

