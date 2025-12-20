LeBron James rasga elogios à Luka Doncic em vitória do Lakers: 'Ridículo!'
LeBron e Doncic anotaram mais da metade dos pontos na vitória sobre o Jazz
Um craque reconhece o outro de longe. O astro LeBron James não poupou elogios ao companheiro de equipe Luka Doncic, após o desempenho do esloveno na vitória do Los Angeles Lakers por 143 a 135 contra o Utah Jazz, na quinta-feira (18). O armador foi o grande destaque e cestinha do confronto com 45 pontos.
— Esse é o Luka. Luka magic! Não é surpresa nenhuma. Ele é bom pra caramba, é ridículo — disse LeBron James.
A atuação de Luka Doncic mereceu todos os elogios de LeBron. O camisa 77 comandou as ações ofensivas do Lakers à todo momento e ditou o ritmo do ataque de Los Angeles no Delta Center. O esloveno terminou o confronto com 45 pontos, 14 assistência e 11 rebotes, anotando o sexto triplo-duplo da temporada.
O início de temporada de Doncic, inclusive, é animador para a torcida do Lakers. O jogador é o líder em média de pontos por jogo, com 35,2 pontos, três a mais que Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da liga, e segundo colocado.
Com a vitória sobre Utah, a equipe comandada por JJ Redick ocupa a 4ª colocação da Conferência Oeste, com 19 vitórias e sete derrotas até aqui. Agora, o Lakers se prepara para o clássico de Los Angeles, contra o Clippers. O duelo será realizado na madrugada de sábado (20), para domingo (21), às 00h30, no Intuit Dome.
