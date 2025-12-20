menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBA

LeBron James rasga elogios à Luka Doncic em vitória do Lakers: 'Ridículo!'

LeBron e Doncic anotaram mais da metade dos pontos na vitória sobre o Jazz

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
16:05
Luka Doncic - LeBron James - Los Angeles Lakers - NBA
imagem cameraLuka Doncic cumprimenta LeBron James, durante o jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz, pela NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um craque reconhece o outro de longe. O astro LeBron James não poupou elogios ao companheiro de equipe Luka Doncic, após o desempenho do esloveno na vitória do Los Angeles Lakers por 143 a 135 contra o Utah Jazz, na quinta-feira (18). O armador foi o grande destaque e cestinha do confronto com 45 pontos.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Esse é o Luka. Luka magic! Não é surpresa nenhuma. Ele é bom pra caramba, é ridículo — disse LeBron James.

➡️Stephen Curry abre o jogo sobre Warriors na NBA: 'Não somos bons'

A atuação de Luka Doncic mereceu todos os elogios de LeBron. O camisa 77 comandou as ações ofensivas do Lakers à todo momento e ditou o ritmo do ataque de Los Angeles no Delta Center. O esloveno terminou o confronto com 45 pontos, 14 assistência e 11 rebotes, anotando o sexto triplo-duplo da temporada.

Luka Doncic - Los Angeles Lakers - NBA
Luka Doncic anotou 45 pontos na vitória do Lakers sobre o Utah Jazz, pela NBA (Foto: Alex Goodlett/AFP)

O início de temporada de Doncic, inclusive, é animador para a torcida do Lakers. O jogador é o líder em média de pontos por jogo, com 35,2 pontos, três a mais que Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da liga, e segundo colocado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com a vitória sobre Utah, a equipe comandada por JJ Redick ocupa a 4ª colocação da Conferência Oeste, com 19 vitórias e sete derrotas até aqui. Agora, o Lakers se prepara para o clássico de Los Angeles, contra o Clippers. O duelo será realizado na madrugada de sábado (20), para domingo (21), às 00h30, no Intuit Dome.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias