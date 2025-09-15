Nos Jogos da Juventude, em Brasília, que reúne o recorde de 4.700 atletas em 20 modalidades, o pivô Márcio Dávila, de 16 anos, é um ótimo exemplo de que o esporte pode ser uma importante ferramenta de inclusão social e de esperança de um futuro melhor. Morador do bairro Cadeia Velha, em Rio Branco, no Acre, o jovem atleta, que está no espectro autista, vê no esporte um rumo.

- Minha família é carente, mas o basquete me deu uma vida nova. Então, eu quero treinar e dar o meu melhor. Eu quero vencer na vida. Porque eu não posso desacreditar do meu potencial - contou o pivô.

Na principal competição multiesportiva do país para atletas de até 17 anos, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o técnico de basquete do Acre, Maycon Lima, tem o mesmo cuidado antes de a bola subir:

- Eu converso com os árbitros e falo sobre o Márcio. Porque ele é muito vibrante, explosivo e, para alguns, os seus gritos podem parecer provocação. Mas não é o caso - conta o treinador.

Tranquilo fora de quadra, Márcio Dávila conta de onde vem o comportamento.

- Sou muito raçudo. Grito para me concentrar. Quando eu jogo basquete, esqueço das coisas de fora. Eu grito porque eu quero muito aquilo ali - conta o atleta, que começou a jogar aos 11 anos, quando se interessou pela modalidade no colégio. Naquela época, Maycon Lima já era seu professor e treinador. E o início também foi de superação para o pivô:

- No começo, todo mundo ria de mim. Eu não conseguia fazer arremessos, errava bandejas. ‘Márcio, não desiste, treina que você vai conseguir’, foi o que o Maycon sempre me disse - relembra o atleta, após a estreia nos Jogos da Juventude.

Legado na última participação nos Jogos da Juventude

A derrota de 55 a 22 para o Piauí entristeceu, mas Márcio só olha para frente.

- Eu só quero ajudar meu time e tentar ganhar o próximo jogo. É o último ano em que posso disputar os Jogos da Juventude e estou adorando, conhecendo novos amigos - destaca o pivô, acolhido por todos do time e radiante por participar da competição.

