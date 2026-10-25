Esporte oriundo do futebol americano, flag football tem suas peculiaridades e será uma das três novas disputas em Los Angeles 2028. O Lance! te atualiza sobre a situação de momento da corrida olímpica dessa modalidade.





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➡️ Los Angeles 2028: saiba como está a corrida olímpica da esgrima



✅ Quem está classificado?

Como país-sede dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, os Estados Unidos já estão garantidos na disputa, tanto no naipe feminino quanto no masculino. Entre as mulheres, Canadá e México também asseguraram, pelo Mundial, suas vagas. No masculino, italianos e canadenses já carimbaram o passaporte, após a campanha no mesmo torneio.

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⚔️ Formato de disputa



Com seis países (três por gênero) já garantidos em Los Angeles-2028, faltam definir os últimos seis participantes do torneio olímpico. E essa definição vai acontecer na Olympic Q-Series de 2028, que acontecerá em duas etapas: em Montreal (Canadá), de 1º a 4 de junho, e em Orlando, nos Estados Unidos, de 8 a 11 de junho.

Essa competição na América do Norte reunirá 10 seleções, incluindo as duas melhores de cada continente: América, África, Ásia/Oceania e Europa. As que já estão asseguradas em Los Angeles não vão participar do Olympic Q-Series. Nas Olimpíadas, o flag football será disputado de 15 a 22 de julho de 2028.



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⚠️ Situação do Brasil na disputa

Classificação olímpica

O Mundial de Düsseldorf, na Alemanha, que terminou em 16 de agosto, organizado pela Federação Internacional de Futebol Americano (IFAF), foi a primeira chance de assegurar a vaga olímpica.



Entre as mulheres, o Brasil - campeão sul-americano em 2026 - estava no Grupo D, ao lado de Canadá, Panamá e Japão (bronze no último Mundial, em 2024). As brasileiras perderam para as orientais na estreia (32 a 0) e para as canadenses (26 a 6) na rodada seguinte. A equipe também perdeu para o Panamá (12 a 6), para a China (35 a 27) e se despediu com o revés por 40 a 26 para a Eslovênia, terminando em 15º lugar.



Já no masculino, o país, quinto colocado na fase continental, foi superado pela Suíça (bronze no último Mundial), por 52 a 19, e para o México (3º do ranking mundial), por 38 a 25, e para a França, por 41 a 25.



Em 2027, acontecem as classificatórias continentais (África, Américas, Ásia, Europa e Oceania). Nessa disputa, os dois melhores de cada região avançam à fase final, desde que não estejam já classificados.



As últimas chances para os Jogos acontecerão na primavera/verão americano de 2028. Serão 10 seleções masculinas e 10 femininas classificadas nas etapas anteriores. As três melhores de cada gênero carimbam a vaga em Los Angeles.