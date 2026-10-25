Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos neste domingo (25), mas não conseguiu confirmar o título da Fórmula 1 em Austin. O italiano precisava, além da vitória, que George Russell terminasse em nono ou pior e Lewis Hamilton em quinto ou pior. Os dois britânicos, porém, ficaram acima do limite e impediram que o piloto se consagrasse como campeão.

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Russell e Hamilton impedem título em Austin

A situação ficou definida pelos resultados dos dois principais perseguidores de Antonelli. Russell precisava terminar em nono ou pior, posição que lhe daria no máximo dois pontos. O oitavo lugar, porém, rendeu quatro pontos ao britânico e manteve a diferença abaixo do necessário para fechar a disputa.

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Hamilton tinha uma condição semelhante. O heptacampeão precisava chegar em quinto ou pior, mas conseguiu terminar em quarto e também somou pontos suficientes para impedir a conquista de Antonelli.

Com a vitória em Austin, o italiano chegou a 365 pontos no campeonato. Russell foi a 242, enquanto Hamilton alcançou 241. Assim, a vantagem de Kimi ficou em 123 pontos para o companheiro de Mercedes e 124 para o piloto da Ferrari.

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Ainda restam cinco etapas na temporada, com 125 pontos em disputa. Por isso, mesmo com a vitória em Austin, o jovem piloto não conseguiu abrir a vantagem necessária para confirmar matematicamente o primeiro título da carreira.

Decisão fica para o GP do México

A próxima oportunidade de conquistar o campeonato será no GP do México, marcado para o próximo fim de semana. A vantagem construída ao longo da temporada continua confortável, mas o italiano terá de esperar pelo menos mais uma corrida para tentar fechar a disputa.

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A vitória em Austin, no entanto, mantém Kimi Antonelli muito próximo do objetivo. Com cinco provas restantes, o piloto da Mercedes segue no controle da disputa pelo título e terá uma nova chance de confirmar o campeonato já na próxima etapa.

Kimi Antonelli e Charles Leclerc em ação no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

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Resultado final do GP dos EUA