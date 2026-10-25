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Russell e Hamilton escapam do limite e adiam título de Kimi Antonelli na F1

Resultados dos britânicos impedem a conquista antecipada do Mundial

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 21:36
Atualizado há 25 minutos
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Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026
Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos neste domingo (25), mas não conseguiu confirmar o título da Fórmula 1 em Austin. O italiano precisava, além da vitória, que George Russell terminasse em nono ou pior e Lewis Hamilton em quinto ou pior. Os dois britânicos, porém, ficaram acima do limite e impediram que o piloto se consagrasse como campeão.

➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026

Russell e Hamilton impedem título em Austin

A situação ficou definida pelos resultados dos dois principais perseguidores de Antonelli. Russell precisava terminar em nono ou pior, posição que lhe daria no máximo dois pontos. O oitavo lugar, porém, rendeu quatro pontos ao britânico e manteve a diferença abaixo do necessário para fechar a disputa.

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Hamilton tinha uma condição semelhante. O heptacampeão precisava chegar em quinto ou pior, mas conseguiu terminar em quarto e também somou pontos suficientes para impedir a conquista de Antonelli.

Com a vitória em Austin, o italiano chegou a 365 pontos no campeonato. Russell foi a 242, enquanto Hamilton alcançou 241. Assim, a vantagem de Kimi ficou em 123 pontos para o companheiro de Mercedes e 124 para o piloto da Ferrari.

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Ainda restam cinco etapas na temporada, com 125 pontos em disputa. Por isso, mesmo com a vitória em Austin, o jovem piloto não conseguiu abrir a vantagem necessária para confirmar matematicamente o primeiro título da carreira.

Decisão fica para o GP do México

A próxima oportunidade de conquistar o campeonato será no GP do México, marcado para o próximo fim de semana. A vantagem construída ao longo da temporada continua confortável, mas o italiano terá de esperar pelo menos mais uma corrida para tentar fechar a disputa.

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A vitória em Austin, no entanto, mantém Kimi Antonelli muito próximo do objetivo. Com cinco provas restantes, o piloto da Mercedes segue no controle da disputa pelo título e terá uma nova chance de confirmar o campeonato já na próxima etapa.

Kimi Antonelli e Charles Leclerc em ação no GP dos EUA pela F1 2026
Kimi Antonelli e Charles Leclerc em ação no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

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Resultado final do GP dos EUA

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Kimi Antonelli

Mercedes

Vencedor

Charles Leclerc

Ferrari

+13.070

Max Verstappen

Red Bull

+17.465

Lewis Hamilton

Ferrari

+18.515

Lando Norris

McLaren

+20.521

Isack Hadjar

Red Bull

+24.373

Oscar Piastri

McLaren

+52.576

George Russell

Mercedes

+54.503

Liam Lawson

Racing Bulls

+1:19.185

10º

Pierre Gasly

Alpine

+1:27.516

11º

Nico Hülkenberg

Audi

+1:34.595

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1 volta

13º

Gabriel Bortoleto

Audi

+1 volta

14º

Esteban Ocon

Haas

+1 volta

15º

Lance Stroll

Aston Martin

+1 volta

16º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1 volta

17º

Alexander Albon

Williams

+1 volta

18º

Carlos Sainz

Williams

+1 volta

19º

Sergio Pérez

Cadillac

+1 volta

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

Abandonou

21º

Franco Colapinto

Alpine

Abandonou

22º

Oliver Bearman

Haas

Abandonou

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