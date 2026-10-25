Russell e Hamilton escapam do limite e adiam título de Kimi Antonelli na F1
Resultados dos britânicos impedem a conquista antecipada do Mundial
Kimi Antonelli venceu o GP dos Estados Unidos neste domingo (25), mas não conseguiu confirmar o título da Fórmula 1 em Austin. O italiano precisava, além da vitória, que George Russell terminasse em nono ou pior e Lewis Hamilton em quinto ou pior. Os dois britânicos, porém, ficaram acima do limite e impediram que o piloto se consagrasse como campeão.
➡️ Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026
Russell e Hamilton impedem título em Austin
A situação ficou definida pelos resultados dos dois principais perseguidores de Antonelli. Russell precisava terminar em nono ou pior, posição que lhe daria no máximo dois pontos. O oitavo lugar, porém, rendeu quatro pontos ao britânico e manteve a diferença abaixo do necessário para fechar a disputa.
Hamilton tinha uma condição semelhante. O heptacampeão precisava chegar em quinto ou pior, mas conseguiu terminar em quarto e também somou pontos suficientes para impedir a conquista de Antonelli.
Com a vitória em Austin, o italiano chegou a 365 pontos no campeonato. Russell foi a 242, enquanto Hamilton alcançou 241. Assim, a vantagem de Kimi ficou em 123 pontos para o companheiro de Mercedes e 124 para o piloto da Ferrari.
Ainda restam cinco etapas na temporada, com 125 pontos em disputa. Por isso, mesmo com a vitória em Austin, o jovem piloto não conseguiu abrir a vantagem necessária para confirmar matematicamente o primeiro título da carreira.
Decisão fica para o GP do México
A próxima oportunidade de conquistar o campeonato será no GP do México, marcado para o próximo fim de semana. A vantagem construída ao longo da temporada continua confortável, mas o italiano terá de esperar pelo menos mais uma corrida para tentar fechar a disputa.
A vitória em Austin, no entanto, mantém Kimi Antonelli muito próximo do objetivo. Com cinco provas restantes, o piloto da Mercedes segue no controle da disputa pelo título e terá uma nova chance de confirmar o campeonato já na próxima etapa.
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Resultado final do GP dos EUA
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
Vencedor
2º
Charles Leclerc
Ferrari
+13.070
3º
Max Verstappen
Red Bull
+17.465
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
+18.515
5º
Lando Norris
McLaren
+20.521
6º
Isack Hadjar
Red Bull
+24.373
7º
Oscar Piastri
McLaren
+52.576
8º
George Russell
Mercedes
+54.503
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+1:19.185
10º
Pierre Gasly
Alpine
+1:27.516
11º
Nico Hülkenberg
Audi
+1:34.595
12º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
+1 volta
14º
Esteban Ocon
Haas
+1 volta
15º
Lance Stroll
Aston Martin
+1 volta
16º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1 volta
17º
Alexander Albon
Williams
+1 volta
18º
Carlos Sainz
Williams
+1 volta
19º
Sergio Pérez
Cadillac
+1 volta
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
21º
Franco Colapinto
Alpine
Abandonou
22º
Oliver Bearman
Haas
Abandonou
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