Criado na Grécia Antiga e presente no cronograma olímpico, em definitivo, desde 1928, em Amsterdã, na Holanda, o hóquei sobre grama passou a ter a participação feminina em 1980, em Moscou. E o Lance! te atualiza tudo sobre a situação da corrida olímpica desse esporte para Los Angeles.



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✅ Quem está classificado para Los Angeles

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Como anfitriãs, apenas as seleções americanas de hóquei estão com vagas asseguradas para os Jogos de 2028, na Califórnia.

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⚔️ Formato de disputa

Ao todo, serão 12 seleções masculinas e 12 femininas nos Jogos. O país que liderar o ranking mundial um ano antes das Olimpíadas estará assegurado no megaevento.

Os Campeonatos Continentais são outra via que levará ao torneio na Califórnia. Estará em jogo uma vaga para cada continente.

A última chance de garantir um lugar em Los Angeles é pela repescagem mundial, poucos meses antes do megaevento. A Federação Internacional de Hóquei (FIH) organiza duas competições classificatórias por gênero (8 em cada). Participarão do torneio as seleções que não vencerem os torneios continentais, mas que estejam bem colocadas no ranking mundial.

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⚠️ Situação do Brasil

Formada em 1998 para a disputa do Sul-Americano no Chile, a seleção brasileira masculina ocupa a 26ª colocação no ranking mundial. Já a feminina estreou em 2006 e está em 37º no ranking mundial.

🏅 Histórico do Brasil em Olimpíadas

A única participação do país na modalidade, em Jogos Olímpicos, foi em 2016, no Rio, graças ao quarto lugar (no masculino) no Jogos Pan-Americanos de Toronto, um ano antes. Mesmo sendo anfitrião, o país não participou do evento há 10 anos, no feminino. Sem investimento, as meninas do Brasil sequer participaram do Mundial, em 2014, que poderia levá-las ao top 40 do ranking mundial, o que asseguraria a inédita participação olímpica.

