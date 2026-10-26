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Seleção Brasileira conhece adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de vôlei

Brasil terá República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul na primeira fase do Mundial de 2027

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 16:44
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Gabi Guimarães em Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães em Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei já conhece o caminho que terá pela frente na Copa do Mundo de 2027. Em sorteio realizado nesta segunda-feira (26), o Brasil foi colocado no Grupo B, ao lado da República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul. A competição será disputada nos Estados Unidos e no Canadá, entre os dias 15 de agosto e 5 de setembro.

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A equipe comandada por José Roberto Guimarães terá Orlando como sede na primeira fase. Antes mesmo do início da preparação, o treinador destacou a evolução da República Tcheca no cenário internacional. Ele ainda relembrou encontros recentes com a seleção europeia.

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— Vai ser um Mundial de muitos desafios. Na primeira fase, temos a República Tcheca que tem crescido no cenário internacional, com as jogadoras atuando em campeonatos fortes da Europa. Jogamos contra elas na Liga das Nações de 2025 e no Mundial de 2022. Foi nossa estreia naquela edição e vencemos por 3 sets a 1. A Coreia do Sul tem tradição, mas não disputou a última Liga das Nações, e o Quênia é uma equipe que busca evolução a cada temporada — analisou Zé Roberto.

Para o técnico, inclusive, a ideia é pensar em um passo de cada vez. O primeiro objetivo será terminar a fase de grupos na liderança. A posição, então, pode ser importante para definir o caminho da Seleção no mata-mata, que começa nas oitavas de final. E só então o foco passa a ser a disputa do mata-mata.

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— É uma Copa do Mundo e temos que respeitar todos os adversários. O objetivo número um é terminar em primeiro no nosso grupo para depois pensarmos no nosso adversário das oitavas de final — completou.

Brasil busca título inédito

A Copa do Mundo segue sendo um dos grandes títulos que ainda não fazem parte da história da Seleção Brasileira feminina. O Brasil já conquistou medalhas em diferentes edições da competição, mas nunca terminou no topo do pódio.

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A busca pelo título, portanto, será acompanhada de um novo formato de disputa. Pela primeira vez, a competição contará com 32 seleções na fase inicial, aumentando o número de partidas e ampliando o caminho até a decisão.

Como funciona a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de vôlei começa com 32 seleções divididas em oito grupos de quatro equipes. Na primeira fase, cada seleção disputa três partidas, enfrentando uma vez os outros integrantes da chave. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam às oitavas de final, dando início ao mata-mata. Caso garanta a classificação, o Brasil enfrentará uma das duas seleções que avançarem pelo Grupo G nas oitavas de final.

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Todos os grupos

  1. Grupo A: Itália, Bélgica, Colômbia e Porto Rico - Omaha, Estados Unidos
  2. Grupo B: Brasil, República Tcheca, Quênia e Coreia do Sul - Orlando, Estados Unidos
  3. Grupo C: Turquia, República Dominicana, França e Egito - Quebec, Canadá
  4. Grupo D: Estados Unidos, Tailândia, México e Grécia - Orlando, Estados Unidos
  5. Grupo E: Polônia, Alemanha, Eslovênia e Cuba - Montreal, Canadá
  6. Grupo F: Japão, Rússia, Argentina e Bulgária - Omaha, Estados Unidos
  7. Grupo G: Canadá, Sérvia, Ucrânia e Camarões - Montreal, Canadá
  8. Grupo H: China, Holanda, Suécia e Suíça - Quebec, Canadá
Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei se reunem em quadra durante comemoração de ponto em jogo do Sul-Americano
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)
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