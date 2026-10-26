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Brasil volta a liderar evento do UFC com veterano do peso-leve

Renato Moicano enfrenta o australiano Tom Nolan pela luta principal do UFC Vegas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 17:49
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Moicano não quis dinheiro do UFC (Foto: Reprodução)
Renato Moicano após luta no UFC (Foto: Reprodução)

Enquanto o topo do peso-leve segue em aberto, a categoria volta a colocar o Brasil na liderança de um evento do UFC no próximo sábado, no dia 31 de outubro. Na luta principal na casa do Ultimate em Las Vegas, o brasileiro Renato Moicano tenta impedir o avanço do australiano Tom Nolan no ranking. Além dele, outros quatro brazucas estarão em ação no UFC Vegas 115.

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Moicano x Nolan

Renato "Money" Moicano terá pela frente uma das principais oportunidades de sua temporada. O brasileiro fará sua segunda luta principal em 2026 e chega ao confronto após finalizar Chris Duncan, em abril. O resultado marcou sua quinta vitória nas últimas sete apresentações pela divisão dos leves (até 70,3 kg).

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Do outro lado, Tom Nolan vive momento ainda mais positivo. O australiano chega à maior luta de sua carreira com cinco vitórias consecutivas no Octógono. A sequência inclui o triunfo mais recente sobre Fares Ziam, em junho, resultado que abriu caminho para o lutador assumir um desafio de maior peso dentro da categoria.

Com estilos e momentos distintos, Moicano e Nolan entram no confronto de olho em uma vitória que pode mexer com seus respectivos caminhos nos leves. Para o brasileiro, o duelo representa a chance de manter a boa fase e se aproximar novamente das posições de destaque da divisão. Já Nolan busca transformar a sequência invicta em um salto definitivo entre os principais nomes da categoria.

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Mais quatro brasileiros entram em ação no UFC Vegas 123

O card cheio de brasileiros promete muita emoção neste sábado (31). Para abrir a noite, Tainara Lisboa encara eslovaca Lucia Szabova, que faz sua estreia na organização. Na luta seguinte, mais uma representante do Brasil: Talita Alencar retorna ao octógono contra a venezuelana Piera Rodriguez.

Ainda no card preliminar, Rodrigo Sezinando fará sua segunda luta, contra o sueco Theodor Berggren, em busca de conquistar sua primeira vitória no UFC. Pouco antes das lutas principais, Luana Santos será a responsável por levar a bandeira verde-amarela para dentro do octógono. A brasileira enfrenta a russa Yana Santos.

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FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 123

📆 Data: 31 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21 horas

Peso-leve (até 70,3 kg): Renato Moicano x Tom Nolan
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Randy Brown x Jacobe Smith
Peso-mosca (até 56,7 kg): Ode Osbourne x Cody Durden
Peso-galo (até 61,2 kg): Yana Santos x Luana Santos
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean-Paul Lebosnoyani x Farman Hasanov

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Card Preliminar - 18 horas

Peso-pena (até 65,7 kg): Francis Marshall x Dakota Hope
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Rodrigo Sezinando x Theodor Berggren
Peso-pena (até 65,7 kg): Julian Erosa x Jeong Yeong Lee
Peso-médio (até 83,9 kg): Zachary Reese x Mickey Gall
Peso-médio (até 83,9 kg): Nick Klein x Joe Kropschot
Peso-palha (até 52,1 kg): Talita Alencar x Piera Rodriguez
Peso-mosca (até 56,7 kg): Lucia Szabova x Tainara Lisboa

Pôster do UFC Vegas 123, com Renato Moicano e Tom Nolan
Pôster do UFC Vegas 123, com Renato Moicano e Tom Nolan (Foto: Divulgação)
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