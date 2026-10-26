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Análise: o que esperar de Gabriel Bortoleto nas últimas corridas da F1 2026

Atualizações da Audi podem ser trunfo de piloto brasileiro na reta final da temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 10:51
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A temporada de 2026 teve uma mudança de cenário para Gabriel Bortoleto dentro da Audi. O brasileiro começou o campeonato mostrando desempenho superior ao de Nico Hulkenberg, mas perdeu força no decorrer do ano e acabou ultrapassado pelo companheiro de equipe. Depois de algumas oportunidades em que bateu na trave, as últimas corridas podem representar uma nova chance de voltar à zona de pontuação.

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O rendimento caiu principalmente no meio da temporada, período em que o brasileiro passou a acumular resultados fora do top-10 mesmo quando apresentava velocidade para disputar posições mais próximas da pontuação. Hulkenberg, por outro lado, conseguiu aproveitar melhor algumas oportunidades e abriu vantagem na disputa interna da equipe.

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Austin pode ser um ponto de virada

O cenário ganhou novos contornos no GP dos Estados Unidos. Mesmo obrigado a largar no fim do grid por conta das punições, o ritmo apresentado ao longo do fim de semana chamou atenção. Depois das atualizações, por exemplo, o brasileiro chegou a registrar o sexto melhor tempo durante o Q1 da classificação.

Na corrida, a recuperação também mostrou o potencial do carro. Foram oito posições conquistadas até a bandeirada, com direito a diversas ultrapassagens, mas o 13º lugar acabou sendo insuficiente para levar pontos para casa. Sem as punições que o jogaram para o fundo do grid, a perspectiva poderia ter sido diferente.

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— Quando você larga em último, precisa ultrapassar tantos carros e usar muito os pneus. Depois, quando consegue ar limpo, é o momento de aproveitar o ritmo. Mas você já não tem aqueles cinco décimos que tinha antes de desgastar os pneus — analisou Gabriel Bortoleto.

Mais do que o resultado final, Austin deixou uma indicação importante para a sequência do campeonato: existe velocidade para brigar mais à frente. As características do carro também foram identificadas pelo próprio brasileiro, que apontou bom desempenho nas curvas de alta velocidade e destacou as retas como um dos principais pontos em que a Audi ainda perde para os concorrentes.

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Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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O que esperar das últimas corridas?

Restam cinco etapas para o fim da temporada, e o principal desafio será transformar o ritmo apresentado em Austin em resultados. Com uma largada mais próxima do potencial do carro e um fim de semana livre de punições, a zona de pontuação volta a ser um objetivo mais realista para Bortoleto na F1.

A disputa com Hulkenberg também será importante nesse trecho final. A diferença construída pelo alemão durante a temporada não apaga o desempenho apresentado pelo brasileiro no início do campeonato, mas aumenta a necessidade de uma reação nas últimas corridas.

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Nesse cenário, as mudanças feitas no carro e a evolução do conjunto podem ser um trunfo. Austin mostrou que o desempenho não desapareceu, e as próximas etapas serão a oportunidade de confirmar se aquele ritmo pode se repetir. Para Gabriel Bortoleto, voltar a pontuar antes do fim de 2026 seria também uma forma de encerrar a temporada em uma trajetória diferente da apresentada durante o período mais difícil do campeonato.

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