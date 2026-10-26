A temporada de 2026 teve uma mudança de cenário para Gabriel Bortoleto dentro da Audi. O brasileiro começou o campeonato mostrando desempenho superior ao de Nico Hulkenberg, mas perdeu força no decorrer do ano e acabou ultrapassado pelo companheiro de equipe. Depois de algumas oportunidades em que bateu na trave, as últimas corridas podem representar uma nova chance de voltar à zona de pontuação.

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O rendimento caiu principalmente no meio da temporada, período em que o brasileiro passou a acumular resultados fora do top-10 mesmo quando apresentava velocidade para disputar posições mais próximas da pontuação. Hulkenberg, por outro lado, conseguiu aproveitar melhor algumas oportunidades e abriu vantagem na disputa interna da equipe.

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Austin pode ser um ponto de virada

O cenário ganhou novos contornos no GP dos Estados Unidos. Mesmo obrigado a largar no fim do grid por conta das punições, o ritmo apresentado ao longo do fim de semana chamou atenção. Depois das atualizações, por exemplo, o brasileiro chegou a registrar o sexto melhor tempo durante o Q1 da classificação.

Na corrida, a recuperação também mostrou o potencial do carro. Foram oito posições conquistadas até a bandeirada, com direito a diversas ultrapassagens, mas o 13º lugar acabou sendo insuficiente para levar pontos para casa. Sem as punições que o jogaram para o fundo do grid, a perspectiva poderia ter sido diferente.

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— Quando você larga em último, precisa ultrapassar tantos carros e usar muito os pneus. Depois, quando consegue ar limpo, é o momento de aproveitar o ritmo. Mas você já não tem aqueles cinco décimos que tinha antes de desgastar os pneus — analisou Gabriel Bortoleto.

Mais do que o resultado final, Austin deixou uma indicação importante para a sequência do campeonato: existe velocidade para brigar mais à frente. As características do carro também foram identificadas pelo próprio brasileiro, que apontou bom desempenho nas curvas de alta velocidade e destacou as retas como um dos principais pontos em que a Audi ainda perde para os concorrentes.

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Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Chris Graythen/Getty Images/AFP)

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O que esperar das últimas corridas?

Restam cinco etapas para o fim da temporada, e o principal desafio será transformar o ritmo apresentado em Austin em resultados. Com uma largada mais próxima do potencial do carro e um fim de semana livre de punições, a zona de pontuação volta a ser um objetivo mais realista para Bortoleto na F1.

A disputa com Hulkenberg também será importante nesse trecho final. A diferença construída pelo alemão durante a temporada não apaga o desempenho apresentado pelo brasileiro no início do campeonato, mas aumenta a necessidade de uma reação nas últimas corridas.

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Nesse cenário, as mudanças feitas no carro e a evolução do conjunto podem ser um trunfo. Austin mostrou que o desempenho não desapareceu, e as próximas etapas serão a oportunidade de confirmar se aquele ritmo pode se repetir. Para Gabriel Bortoleto, voltar a pontuar antes do fim de 2026 seria também uma forma de encerrar a temporada em uma trajetória diferente da apresentada durante o período mais difícil do campeonato.