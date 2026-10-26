Brasileiros Thiago Wild e Heide buscam top 100 para ingressar no Australian Open
Brasileiros buscam pontos decisivos para garantir entrada direta no Grand Slam
Thiago Wild e Gustavo Heide disputam o ingresso no top 100 do ranking da ATP e a classificação direta para o Australian Open, com a temporada chegando ao fim e torneios importantes pela frente. Wild está em 111º lugar, com 545 pontos, enquanto Heide ocupa a 115ª posição, com 535 pontos, ambos com chances reais de avançar.
A centésima colocação hoje pertence à Henrique Rocha, que tem 596 pontos e disputa a final do Challenger da Costa do Sauípe. Wild, que já conquistou quatro títulos e disputou duas finais na temporada, pode garantir a vaga se conseguir fazer boas campanhas em torneios Challenger 75.
Já Gustavo Heide enfrenta um desafio maior, pois defende 114 pontos, incluindo o título do Challenger de Florianópolis no ano passado (75 pontos), o troféu do M25 de Lajeado (25 pontos) e pontos das quartas de final em Montevidéu (14 pontos). Para entrar no top 100, Heide precisaria acumular cerca de 175 pontos nesta reta final, o que pode ser alcançado com dois títulos em Challenger 75 e uma semifinal ou final em outro torneio da mesma categoria, ou ainda com uma vitória na Costa do Sauípe combinada a outro título de Challenger 75.
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