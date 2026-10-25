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Kimi Antonelli amplia vantagem na F1 2026; veja classificação de pilotos e equipes atualizada

George Russell e Lewis Hamilton fecham pódio, enquanto Gabriel Bortoleto segue em 15º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 22:09
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Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Kimi Antonelli ampliou ainda mais a vantagem na liderança da Fórmula 1 após vencer o GP dos Estados Unidos. Neste domingo (25), o italiano chegou aos 365 pontos e agora tem 123 de frente para George Russell, que terminou a corrida em oitavo. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 241 pontos. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto ocupa a 15ª colocação.

➡️ Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1

Apesar da vitória em Austin, Antonelli ainda não confirmou o título mundial. Com cinco corridas restantes, Russell e Hamilton continuam matematicamente na disputa, embora o jovem piloto da Mercedes esteja muito próximo de conquistar o primeiro campeonato da carreira.

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Classificação do Mundial de Pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontos

Kimi Antonelli

Mercedes

365

George Russell

Mercedes

242

Lewis Hamilton

Ferrari

241

Max Verstappen

Red Bull

236

Charles Leclerc

Ferrari

233

Lando Norris

McLaren

211

Oscar Piastri

McLaren

144

Isack Hadjar

Red Bull

105

Liam Lawson

Racing Bulls

77

10º

Pierre Gasly

Alpine

42

11º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

38

12º

Franco Colapinto

Alpine

27

13º

Oliver Bearman

Haas

23

14º

Nico Hülkenberg

Audi

13

15º

Gabriel Bortoleto

Audi

10

16º

Esteban Ocon

Haas

7

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

7

18º

Carlos Sainz

Williams

7

19º

Alex Albon

Williams

5

20º

Yuki Tsunoda

Racing Bulls

1

21º

Lance Stroll

Aston Martin

0

22º

Valtteri Bottas

Cadillac

0

23º

Sergio Pérez

Cadillac

0

Classificação do Mundial de Construtores

A Mercedes também ampliou a liderança entre as equipes. A vitória de Antonelli e o oitavo lugar de Russell levaram a equipe a 607 pontos, enquanto a Ferrari chegou a 474. A McLaren, então, fecha o pódio com 355 pontos.

PosiçãoEquipePontos

Mercedes

607

Ferrari

474

McLaren

355

Red Bull

355

Racing Bulls

102

Alpine

69

Haas

30

Audi

23

Williams

12

10º

Aston Martin

7

11º

Cadillac

0

Com cinco etapas ainda pela frente, a disputa pelo título continua sendo o principal destaque da classificação. Kimi Antonelli agora terá uma nova oportunidade de confirmar o campeonato no GP do México, próxima etapa da temporada.

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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)
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