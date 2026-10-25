Kimi Antonelli amplia vantagem na F1 2026; veja classificação de pilotos e equipes atualizada
George Russell e Lewis Hamilton fecham pódio, enquanto Gabriel Bortoleto segue em 15º
Kimi Antonelli ampliou ainda mais a vantagem na liderança da Fórmula 1 após vencer o GP dos Estados Unidos. Neste domingo (25), o italiano chegou aos 365 pontos e agora tem 123 de frente para George Russell, que terminou a corrida em oitavo. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 241 pontos. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto ocupa a 15ª colocação.
➡️ Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1
Apesar da vitória em Austin, Antonelli ainda não confirmou o título mundial. Com cinco corridas restantes, Russell e Hamilton continuam matematicamente na disputa, embora o jovem piloto da Mercedes esteja muito próximo de conquistar o primeiro campeonato da carreira.
Classificação do Mundial de Pilotos
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
365
2º
George Russell
Mercedes
242
3º
Lewis Hamilton
Ferrari
241
4º
Max Verstappen
Red Bull
236
5º
Charles Leclerc
Ferrari
233
6º
Lando Norris
McLaren
211
7º
Oscar Piastri
McLaren
144
8º
Isack Hadjar
Red Bull
105
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
77
10º
Pierre Gasly
Alpine
42
11º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12º
Franco Colapinto
Alpine
27
13º
Oliver Bearman
Haas
23
14º
Nico Hülkenberg
Audi
13
15º
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16º
Esteban Ocon
Haas
7
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18º
Carlos Sainz
Williams
7
19º
Alex Albon
Williams
5
20º
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
1
21º
Lance Stroll
Aston Martin
0
22º
Valtteri Bottas
Cadillac
0
23º
Sergio Pérez
Cadillac
0
Classificação do Mundial de Construtores
A Mercedes também ampliou a liderança entre as equipes. A vitória de Antonelli e o oitavo lugar de Russell levaram a equipe a 607 pontos, enquanto a Ferrari chegou a 474. A McLaren, então, fecha o pódio com 355 pontos.
|Posição
|Equipe
|Pontos
1º
Mercedes
607
2º
Ferrari
474
3º
McLaren
355
4º
Red Bull
355
5º
Racing Bulls
102
6º
Alpine
69
7º
Haas
30
8º
Audi
23
9º
Williams
12
10º
Aston Martin
7
11º
Cadillac
0
Com cinco etapas ainda pela frente, a disputa pelo título continua sendo o principal destaque da classificação. Kimi Antonelli agora terá uma nova oportunidade de confirmar o campeonato no GP do México, próxima etapa da temporada.
Tudo sobre
Fórmula 1
Russell e Hamilton escapam do limite e adiam título de Kimi Antonelli na F1Há 34 minutos
Fórmula 1
Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1Há 3 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026Há 5 horas
Fórmula 1
Lula ou Bolsonaro? Para Verstappen, tanto faz: a F1 e a eleição no BrasilHá 10 horas
Fórmula 1
A corrida mais bizarra da F1 nos EUA: apenas seis carros largaramHá 12 horas
Fórmula 1
Confira o cenário para Antonelli conquistar a F1 2026 no GP dos EUAHá 12 horas
Mais LANCE!