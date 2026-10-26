Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

México recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Pilotos voltam à ação no próximo fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Pódio - F1 2019 México
Pódio do GP do México na temporada de 2019 da Fórmula 1 (Foto: AFP)

Após o GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas nas Américas. O Grande Prêmio do México é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (30) e domingo (1º), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A prova será a 19ª etapa da temporada de 2026.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A etapa mexicana será realizada em um dos circuitos mais tradicionais do calendário. Com 4,304 km de extensão e 71 voltas, o Autódromo Hermanos Rodríguez é conhecido principalmente pela altitude: localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito interfere no comportamento dos carros e reduz a quantidade de pressão aerodinâmica disponível.

continua após a publicidade

O Grande Prêmio do México terá uma programação convencional, com dois treinos livres na sexta-feira (30), terceiro treino livre e classificação no sábado (31) e a corrida no domingo (1º). A largada está marcada para as 17h, no horário de Brasília.

A corrida também pode marcar um momento histórico na temporada. Após vencer em Austin, Kimi Antonelli abriu 123 pontos de vantagem sobre George Russell e precisa terminar o GP do México em nono lugar ou acima para garantir o primeiro título mundial da carreira. Se confirmar o campeonato, o italiano também se tornará o campeão mais jovem da história da Fórmula 1.

continua após a publicidade

O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Max Verstappen é o maior vencedor da história da prova, com cinco triunfos no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Datas e horários do GP do México

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO
🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)

Lando Norris no GP do México de F1 (Foto: Carl De Souza / AFP)
Lando Norris no GP do México de F1 (Foto: Carl De Souza / AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Bortoleto no GP dos EUA pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto aponta problema da Audi na F1: 'Onde perdemos'

Há 8 horas
Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Itália pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli amplia vantagem na F1 2026; veja classificação de pilotos e equipes atualizada

Há 9 horas
Acidente entre Lewis Hamilton e George Russell no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Russell e Hamilton escapam do limite e adiam título de Kimi Antonelli na F1

Há 10 horas
Kimi Antonelli comemora vitória no GP dos EUA pela F1 2026

Fórmula 1

Kimi Antonelli vence GP dos EUA, mas título fica para o México na F1

Há 13 horas
Carro de Fórmula 1 da Mercedes com livery preto e turquesa, patrocinado por Petronas e Microsoft, no GP dos EUA.

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026

Há 15 horas
Max Verstappen comemora vitória na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1

Lula ou Bolsonaro? Para Verstappen, tanto faz: a F1 e a eleição no Brasil

Há 20 horas
Mais LANCE!
Com Schumacher, Barrichello e Tiago Monteiro, pódio do GP dos EUA em Indianápolis pela F1 2005

A corrida mais bizarra da F1 nos EUA: apenas seis carros largaram

Kimi Antonelli no cockpit, GP dos EUA de F1, capacete colorido com logotipos.

Confira o cenário para Antonelli conquistar a F1 2026 no GP dos EUA

George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos neste domingo (25)

Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026

Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1

Kimi Antonelli comemora vitória no GP da Espanha pela F1 2026

GP dos EUA: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Da esquerda pra direita, Max Verstappen, Kimi Antonelli e Isack Hadjar fecham top-3 do grid de largada no GP dos EUA pela F1 2026

Antonelli conquista pole e se aproxima de título da F1 no GP dos EUA

Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1

Bortoleto recebe nova punição da F1 e perde 80 posições no grid do GP dos EUA

Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Volta a volta da pole de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Hamilton supera Leclerc e lidera último treino do GP dos EUA pela F1

Michael Schumacher e Rubinho Barrichello comemoram pódio no GP da Áustria na F1 2002

Há 24 anos, Schumacher pagou 'dívida' a Rubinho na F1 no GP dos EUA

Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos neste sábado (24)

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

GP dos EUA marca uma das piores estreias de Gabriel Bortoleto na F1

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Leclerc volta a liderar a F1 no treino livre 2 do GP dos Estados Unidos