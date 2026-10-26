México recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Após o GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas nas Américas. O Grande Prêmio do México é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (30) e domingo (1º), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A prova será a 19ª etapa da temporada de 2026.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A etapa mexicana será realizada em um dos circuitos mais tradicionais do calendário. Com 4,304 km de extensão e 71 voltas, o Autódromo Hermanos Rodríguez é conhecido principalmente pela altitude: localizado a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito interfere no comportamento dos carros e reduz a quantidade de pressão aerodinâmica disponível.

continua após a publicidade

O Grande Prêmio do México terá uma programação convencional, com dois treinos livres na sexta-feira (30), terceiro treino livre e classificação no sábado (31) e a corrida no domingo (1º). A largada está marcada para as 17h, no horário de Brasília.

A corrida também pode marcar um momento histórico na temporada. Após vencer em Austin, Kimi Antonelli abriu 123 pontos de vantagem sobre George Russell e precisa terminar o GP do México em nono lugar ou acima para garantir o primeiro título mundial da carreira. Se confirmar o campeonato, o italiano também se tornará o campeão mais jovem da história da Fórmula 1.

continua após a publicidade

O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Max Verstappen é o maior vencedor da história da prova, com cinco triunfos no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Datas e horários do GP do México

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília)

SÁBADO, 31 DE OUTUBRO

🏎️ Treino livre 3 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília)

DOMINGO, 1 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 17h (de Brasília)