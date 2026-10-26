Kimi Antonelli está a apenas dois pontos de conquistar seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Depois da vitória no GP dos Estados Unidos, o italiano chegou aos 365 pontos e abriu 123 de vantagem para George Russell, segundo colocado, e 124 para Lewis Hamilton. Com quatro corridas restantes após o GP do México, 100 pontos ainda estarão em disputa.

➡️ México recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Na prática, o piloto da Mercedes será campeão, independentemente dos resultados dos rivais, se terminar a prova mexicana entre os nove primeiros. Um nono lugar vale dois pontos e faria Antonelli chegar a 367, uma diferença que não poderia mais ser tirada nas quatro etapas seguintes. O italiano também leva vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias, caso necessário.

continua após a publicidade

A situação muda caso Antonelli termine em décimo. Com apenas um ponto, ele ainda poderá confirmar o campeonato, mas precisará que Russell não vença a corrida. Se ficar fora da zona de pontuação, a conta fica ainda mais dependente dos adversários: tanto Russell quanto Hamilton não podem vencer o GP do México.

O que Antonelli precisa para ser campeão no México?

Resultado de Antonelli Condição 1º a 9º Campeão independentemente dos rivais 10º Campeão se Russell não vencer Fora dos pontos Campeão se Russell ou Hamilton não vencerem

A disputa pelo título, portanto, está restrita a Antonelli, Russell e Hamilton. Max Verstappen e Charles Leclerc já não têm mais chances matemáticas de alcançar o líder.

continua após a publicidade

O GP do México será a segunda oportunidade de Antonelli para confirmar uma temporada dominante na F1. Caso consiga o título aos 20 anos, o italiano também estabelecerá um novo recorde como campeão mundial mais jovem da história da categoria.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico