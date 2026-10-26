Kimi Antonelli precisa de dois pontos para ser campeão da F1; veja conta
Piloto italiano depende apenas de si para conquistar título inédito na Fórmula 1
Kimi Antonelli está a apenas dois pontos de conquistar seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Depois da vitória no GP dos Estados Unidos, o italiano chegou aos 365 pontos e abriu 123 de vantagem para George Russell, segundo colocado, e 124 para Lewis Hamilton. Com quatro corridas restantes após o GP do México, 100 pontos ainda estarão em disputa.
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Na prática, o piloto da Mercedes será campeão, independentemente dos resultados dos rivais, se terminar a prova mexicana entre os nove primeiros. Um nono lugar vale dois pontos e faria Antonelli chegar a 367, uma diferença que não poderia mais ser tirada nas quatro etapas seguintes. O italiano também leva vantagem no primeiro critério de desempate, o número de vitórias, caso necessário.
A situação muda caso Antonelli termine em décimo. Com apenas um ponto, ele ainda poderá confirmar o campeonato, mas precisará que Russell não vença a corrida. Se ficar fora da zona de pontuação, a conta fica ainda mais dependente dos adversários: tanto Russell quanto Hamilton não podem vencer o GP do México.
O que Antonelli precisa para ser campeão no México?
|Resultado de Antonelli
|Condição
1º a 9º
Campeão independentemente dos rivais
10º
Campeão se Russell não vencer
Fora dos pontos
Campeão se Russell ou Hamilton não vencerem
A disputa pelo título, portanto, está restrita a Antonelli, Russell e Hamilton. Max Verstappen e Charles Leclerc já não têm mais chances matemáticas de alcançar o líder.
O GP do México será a segunda oportunidade de Antonelli para confirmar uma temporada dominante na F1. Caso consiga o título aos 20 anos, o italiano também estabelecerá um novo recorde como campeão mundial mais jovem da história da categoria.
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