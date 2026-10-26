Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Michael Morales dispara contra Carlos Prates no UFC: 'Vai precisar dos pulmões'

Lutador brasileiro enfrenta equatoriano pelo título interino dos meio-médios

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 12:39
Favorite o Lance! no Google
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Michael Morales não deixou passar as provocações de Carlos Prates antes do confronto pelo cinturão interino dos meio-médios (até 77,1 kg). O equatoriano respondeu ao brasileiro nas redes sociais e aproveitou para questionar o período de preparação para o duelo. Em tom provocativo, ainda mandou um recado direto ao adversário.

➡️ Alex Poatan revela plano após luta decisiva no UFC 335

A resposta veio depois de Prates chamar o adversário de "covarde" e questionar o tempo necessário para que a luta fosse marcada. Morales, que está invicto no MMA profissional, rebateu a provocação e colocou em dúvida a disposição do brasileiro para o confronto.

continua após a publicidade

— Você me chamou de covarde, mas precisou de dez meses para se preparar para lutar comigo? Cara, eu não dou desculpas. Espero a minha vez e aproveito qualquer oportunidade que aparecer. Agora cale a boca e pare de fumar, porque, acredite, você vai precisar desses pulmões — disparou Michael Morales.

O encontro entre os dois ganhou ainda mais peso após a confirmação do título interino dos meio-médios. A disputa está marcada para o UFC 336, em 30 de janeiro, em Toronto, no Canadá, e colocará frente a frente dois dos principais nomes da categoria.

continua após a publicidade

Prates busca cinturão inédito para o Brasil

Número 1 do ranking dos meio-médios, Carlos Prates chega ao confronto com um retrospecto impressionante desde sua chegada ao UFC. O brasileiro venceu sete de suas oito lutas na organização, todas por nocaute, e recebeu bônus de performance em cada um dos triunfos.

Aos 33 anos, o atleta da Fighting Nerds soma 24 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. Uma vitória sobre Morales pode colocar Prates no caminho do título linear e, principalmente, fazer história para o Brasil na categoria, que ainda não teve um campeão brasileiro.

continua após a publicidade

Do outro lado, Morales tenta manter a invencibilidade e confirmar a ascensão construída desde sua chegada ao Ultimate. O equatoriano tem 19 vitórias em 19 lutas profissionais e agora terá a primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Também em destaque no UFC 336, o cinturão dos moscas entra em disputa pela terceira vez desde que Joshua Van se tornou campeão. Depois de derrotar Alexandre Pantoja, o birmanês defendeu o título contra Tatsuro Taira e o "Canibal", em revanche. No dia 30 de janeiro, o novo desafio será contra o português Manel Kape.

continua após a publicidade
Michael Morales foi um dos destaques do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram miichaelufc)
Michael Morales foi um dos destaques do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram miichaelufc)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Lutas

Rival provoca Carlos Prates após anúncio de luta no UFC 336: 'Vai precisar'

Há 1 dia
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil

Há 1 dia
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lutas

Campeões mantêm cinturão no UFC 333; veja resultados

Há 1 dia
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lutas

Volkanovski x Evloev: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 333

Há 2 dias
Iasmin Lucindo ficará fora do UFC por nove meses (Foto: Reprodução Instagram Iasmin Lucindo)

Lutas

Brasileira retorna ao UFC após nove meses de suspensão por doping

Há 2 dias
Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Lutas

Alex Poatan revela plano após luta decisiva no UFC 335

Há 3 dias
Mais LANCE!
Francis Ngannou e Jon Jones

Francis Ngannou 'se aproxima' de luta contra Jon Jones fora do UFC

Amanda Nunes busca retomar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram amanda_leoa)

Amanda Nunes descarta aposentadoria do UFC após luta contra Kayla Harrison por cinturão

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx sofre proibição do UFC: 'Não deixa'

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Ankalaev desmerece atuação de Alex Poatan no UFC: 'Sorte'

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Russo manda recado a Alex Poatan antes de duelo no UFC 335

Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Charles Oliveira minimiza rivais do UFC: 'Não importa'

Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Dana White justifica saída de lutador invicto do UFC

Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Semana de luta! Revanche e dois cinturões em jogo marcam UFC 333

Tanner Boser controla Jhonata Diniz em duelo pelo peso-pesado no UFC Edmonton

Brasil termina UFC Edmonton sem vitória; veja resultados

Judoca idoso em kimono branco, com emblema de competição no peito.

Falece Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Brasileira de 20 anos bate recorde no UFC após atualização do ranking

Jhonata Diniz em preparação para luta no UFC

Exclusivo: Jhonata Diniz rebate críticas de Strickland e Borrachinha ao UFC

Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Dana White discorda de acusação de Alex Poatan sobre UFC: 'Paranoico'