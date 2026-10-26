Michael Morales dispara contra Carlos Prates no UFC: 'Vai precisar dos pulmões'
Lutador brasileiro enfrenta equatoriano pelo título interino dos meio-médios
Michael Morales não deixou passar as provocações de Carlos Prates antes do confronto pelo cinturão interino dos meio-médios (até 77,1 kg). O equatoriano respondeu ao brasileiro nas redes sociais e aproveitou para questionar o período de preparação para o duelo. Em tom provocativo, ainda mandou um recado direto ao adversário.
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A resposta veio depois de Prates chamar o adversário de "covarde" e questionar o tempo necessário para que a luta fosse marcada. Morales, que está invicto no MMA profissional, rebateu a provocação e colocou em dúvida a disposição do brasileiro para o confronto.
— Você me chamou de covarde, mas precisou de dez meses para se preparar para lutar comigo? Cara, eu não dou desculpas. Espero a minha vez e aproveito qualquer oportunidade que aparecer. Agora cale a boca e pare de fumar, porque, acredite, você vai precisar desses pulmões — disparou Michael Morales.
O encontro entre os dois ganhou ainda mais peso após a confirmação do título interino dos meio-médios. A disputa está marcada para o UFC 336, em 30 de janeiro, em Toronto, no Canadá, e colocará frente a frente dois dos principais nomes da categoria.
Prates busca cinturão inédito para o Brasil
Número 1 do ranking dos meio-médios, Carlos Prates chega ao confronto com um retrospecto impressionante desde sua chegada ao UFC. O brasileiro venceu sete de suas oito lutas na organização, todas por nocaute, e recebeu bônus de performance em cada um dos triunfos.
Aos 33 anos, o atleta da Fighting Nerds soma 24 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. Uma vitória sobre Morales pode colocar Prates no caminho do título linear e, principalmente, fazer história para o Brasil na categoria, que ainda não teve um campeão brasileiro.
Do outro lado, Morales tenta manter a invencibilidade e confirmar a ascensão construída desde sua chegada ao Ultimate. O equatoriano tem 19 vitórias em 19 lutas profissionais e agora terá a primeira oportunidade de conquistar um cinturão do UFC.
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Também em destaque no UFC 336, o cinturão dos moscas entra em disputa pela terceira vez desde que Joshua Van se tornou campeão. Depois de derrotar Alexandre Pantoja, o birmanês defendeu o título contra Tatsuro Taira e o "Canibal", em revanche. No dia 30 de janeiro, o novo desafio será contra o português Manel Kape.
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