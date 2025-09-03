Os vencedores de cinco prêmios da AP (Associated Press) de 2024 exibirão um escudo dourado da NFL em seus uniformes, no lugar do tradicional logotipo da liga na gola. Essa iniciativa, inspirada no título do NFL Honors, marca uma novidade e a expectativa é que se torne uma prática contínua nas próximas temporadas.

Os atletas que receberão essa honra são: o QB Josh Allen (MVP), RB Saquon Barkley (Jogador Ofensivo do Ano), CB Patrick Surtain II (Jogador Defensivo do Ano), QB Jayden Daniels (Calouro Ofensivo do Ano) e LB Jared Verse (Calouro Defensivo do Ano).

Os escudos dourados estarão presentes nos uniformes desses cinco jogadores durante toda a temporada regular de 2025 e nos playoffs, que começam nesta quinta-feira, 4 de setembro. A abertura da temporada será com o jogo entre Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, às 21h20 (horário de Brasília), na Filadélfia, com transmissão pelo SporTV 2.

No domingo à noite, Josh Allen estreará seu emblema contra o Baltimore Ravens. Esta partida será histórica, pois marcará o primeiro confronto de abertura de temporada desde pelo menos 1970 entre os dois jogadores mais votados para MVP na temporada anterior: Allen e Lamar Jackson. Jackson, embora tenha terminado em segundo lugar na votação de MVP, foi nomeado First Team All-Pro pela AP.

Lamar Jackson na pré-temporada contra Commanders (Foto: Greg Fiume/Getty Images)

Além da NFL, a MLB (Major League Baseball) também adotou um logotipo dourado para reconhecer as conquistas dos jogadores. Seis atletas começaram a utilizar nessa temporada emblemas dourados nas costas de suas camisas em jogos, e alguns desses emblemas inclusive estão sendo utilizados para a criação de cards colecionáveis.

Vale ressaltar que a NFL já havia implementado o uso de emblemas da liga para os vencedores do Prêmio Walter Payton de Homem do Ano. Esses atletas têm permissão para usar um emblema especial em suas camisas pelo resto de suas carreiras.