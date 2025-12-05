Papo com Helio Castroneves: O automobilismo e seus desafios, dentro e fora das pistas
Piloto teve ano corrido em meio a muitas disputas
Olá, amigos, tudo bem? Estou escrevendo aqui dos Estados Unidos, para onde embarquei no dia 30 mesmo, logo após a etapa de Brasília do BRB Stock Car Pro Series. Tem sido para mim motivo de muita alegria participar do campeonato da Vicar e trabalhar com uma equipe de automobilismo tão sensacional como a A. Mattheis Motorsport, mesmo que os resultados não sejam ainda os esperados. Mas vamos chegar lá, tenho certeza.
Por outro, acabou sendo um ano muito corrido para mim. No final das contas, sobrou pouco tempo para eu resolver as muitas coisas que tenho de fazer aqui, dentro e fora do ambiente do automobilismo, o que me obrigou a frequentar a "ponte aérea" São Paulo – Miami – São Paulo mais vezes do que imaginava. Isso não impede, obviamente, que a experiência esteja sendo muito válida, mas vou precisar me organizar melhor no ano que vem, caso seja possível.
União de forças em prol do automobilismo brasileiro
Falando nisso, a etapa de Brasília foi uma prova do que é possível acontecer quando forças se unem com o propósito de aperfeiçoar o nosso automobilismo. A reinauguração do Autódromo Internacional Nelson Piquet, com a 11ª e última etapa do BRB Stock Car Pro Series e final da Stock Light, representou o reencontro do automobilismo com uma pista histórica, que volta ao calendário para, se Deus quiser, jamais sair.
Como contei para vocês na coluna passada, tive bons momentos em Brasília nos meus tempos de monopostos no Brasil, razão pela qual pedi para o Alan Mosca pintar meu capacete com o mesmo layout e cores daquele que usei na no início da minha carreira. E ficou lindo! Obrigado, Alan e equipe!
➡️ Papo com Helio Castroneves: confira todas as colunas
Mas esse capacete especial não me ajudou a obter resultados semelhantes, pois tivemos dificuldades com o Stock Car SNG01 Chevrolet Tracker #06 na sexta e no sábado. Para completar, quem não estava bem no domingo era aquela "pecinha" que fica entre o volante e o banco do piloto, ou seja, eu mesmo. Explico. Já cheguei na Capital Federal meio gripado, nada que comprometesse as atividades de sexta e sábado. É verdade que estava moído depois da Sprint, mas achei que estava tudo bem.
No domingo, minha gente, aí que a coisa pegou. Dormi mal e, na hora de me levantar, parecia que estava pregado na cama, de tão difícil que pareceu. Participei do Warmup e fui procurar o Dr. Dino. Fui medicado, tomei soro, fiquei um pouco no posto médico e saí de lá melhor, mas não era o dia mesmo. O esforço da corrida fez com que eu me sentisse cada vez mais indisposto e, nesse caso, é difícil manter a concentração e o ritmo. Foi quando decidi parar um pouco antes da bandeirada, para evitar um acidente.
Acidente em Brasília
E por falar em acidente, como todos sabem, no treino de sexta-feira houve um grave envolvendo o Bruno Baptista, que rodou na reta de largada/chegada, e o João Paulo Oliveira, que vinha a seguir e bateu em T. Esse tipo de batida é muito perigoso, tanto que ambos tiveram lesões, mas graças a Deus numa intensidade muito menor do que pareceu no momento. Fico feliz que os pilotos estejam se recuperando bem. Vamos vê-los rapidamente na ativa, certeza disso.
Como acontece em acidentes de avião, também nesse caso a gente precisa entender o que aconteceu para evitar futuras ocorrências. A CBA reteve os carros para uma análise que envolverá também a Audace, Vicar, equipe e muito mais gente. É importante que isso aconteça para o bem da categoria e o automobilismo como um todo.
Antes de encerrar, quero parabenizar todos os campeões do Campeonato Brasileiro de Kart, em seu Grupo 2:
Mirim #116-JOAQUIM MEDEIROS / FAEES, 9 anos
F4 Grand Super Sênior #3-EDUARD MORCEGÃO / FAEMT, 51 anos
F4 Sênior 60+ #111-SERGIO RAMOS / FAUESC, 62 anos
F4 Novatos #222-JOSE CABANAS / FAEES, 17 anos
F4 Sênior #107-BRUNO GRIGATTI / FAUESC, 36 anos
Cadete #51-GABRIEL SAGRILLO / FAEES, 11 anos
F4 Super Sênior #222-WALDIR BELIZARIO / FAUESC, 45 anos
F4 Júnior #8-RAPHAEL GEBARA / FAERJ, 12 anos
F4 Graduado #25-MURILO FIORE / FAMS, 28 anos
Abração a todos e até semana que vem!
