Time da NFL promove Camp de Cheerleading em São Paulo

O New England Patriots, time de futebol americano da NFL, promove neste sábado (8) um Camp de Cheerleading na unidade Alphaville do Colégio Mackenzie, em São Paulo. A atividade é destinada a crianças e jovens de 8 a 18 anos. Os ingressos estão à venda no site Sympla.

Estarão presentes no evento as cheerleaders oficiais do Patriots, a mascote Pat Patriot e Lara Magalhães, primeira brasileira a ser cheerleader do Patriots nos Estados Unidos, atual gerente de negócios da franquia no Brasil e presidente da Confederação Brasileira de Cheerleading Desportivo (CBCD).

— As atividades serão voltadas para os que estão iniciando no Cheerleading e vão explorar todo potencial educativo e lúdico da modalidade. Até por isso fizemos questão de trazer as nossas cheerleaders oficiais de New England, pois além de toda experiência e conhecimento que possuem, as trajetórias delas são fontes de inspiração para os meninos e as meninas que desejarem tanto seguir no Cheerleading como acompanhando o Patriots de perto — disse Lara Magalhães.

O "Patriots Cheer Brazil Jr. Camp" será dividido em dois turnos: o da manhã (9h às 13h) e o da tarde (14h às 18h). As atividades terão danças, saltos e acrobacias, com a participação das cheerleaders oficiais do Patriots. A ação final será a divisão dos participantes em grupos, que irão simular apresentações como se estivessem em um jogo da NFL.

Os inscritos também ganharão um kit exclusivo do Patriots, com regata, pulseira, copo, mochila de academia, bottom e laço.

Camp de Cheerleading é mais uma ação do New England Patriots no Brasil

A equipe completou um ano de ações comerciais e de marketing no Brasil. O New England Patriots tem o objetivo de incentivar o futebol americano no país, e o Camp de Cheerleading é parte desta meta. Em outras ocasiões, a franquia realizou um Camp de Flag Football para crianças e jovens em São Paulo e o Rio de Janeiro Kickoff Experience, que levou o bicampeão do Super Bowl Ken Walter para interagir com fãs na Praia da Barra da Tijuca.

