A NFL anunciou nesta quinta-feira (23), os finalistas para as premiações da temporada 2024-25. Os prêmios serão entregues em uma cerimônia no dia 6 de fevereiro, em Nova Orleans, sede do Super Bowl LIX. Lamar Jackson (Baltimore Ravens) e Josh Allen (Buffalo Bills) lideram a lista de finalistas ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP).

Na lista de MVP, apenas um jogador que não é quaterback concorre ao prêmio: o running back Saquon Barkley (Philadelphia Eagles), que é o favorito à honra de Jogador Ofensivo do Ano. Jared Goff, do Detroit Lions, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, completam a lista de candidatos ao Jogador Mais Valioso de 2024-25.

Burrow e Jackson também concorrem a categoria Jogador Ofensivo do Ano. Além deles, o running back Derrick Henry (Ravens) e o wide receiver Ja'Marr Chase (Bengals) também estão na lista pelo prêmio.

O Eagles é o time com mais indicações das oito categorias anunciadas nesta quinta. São seis jogadores e um treinador indicados em cinco categorias diferentes. Logo atrás, vem o Lions, dono da melhor campanha da Conferência Nacional (NFC), com quatro indicados em três categorias.

Confira a lista completa de indicados ao NFL Honors.

Jogador Mais Valioso (MVP)

Josh Allen quarterback Buffalo Bills Saquon Barkley running back Philadelphia Eagles Joe Burrow quarterback Cincinnati Bengals Jared Goff quarterback Detroit Lions Lamar Jackson quarterback Baltimore Ravens

Treinador do Ano

Dan Campbell Detroit Lions Kevin O'Connell Minnesota Vikings Sean Payton Denver Broncos Dan Quinn Washington Commanders Andy Reid Kansas City Chiefs

Comeback Player of the Year (Melhor Recuperação)

Joe Burrow quarterback Cincinnati Bengals Sam Darnold quarterback Minnesota Vikings JK Dobbins running back Los Angeles Chargers Christian Gonzalez cornerback New England Patriots Damar Hamlin safety Buffalo Bills

Jogador Ofensivo do Ano

Saquon Barkley running back Philadelphia Eagles Joe Burrow quarterback Cincinnati Bengals Ja'Marr Chase wide receiver Cincinnati Bengals Derrick Henry running back Baltimore Ravens Lamar Jackson quarterback Baltimore Ravens

Novato Defensivo do Ano

Cooper DeJean defensive back Philadelphia Eagles Braden Fiske defensive end Los Angeles Rams Quinyon Mitchell cornerback Philadelphia Eagles Chop Robinson linebacker Miami Dolphins Jared Verse linebacker Los Angeles Rams

Novato Ofensivo do Ano