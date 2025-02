A NFL anunciou oficialmente nesta quarta-feira (19) seu retorno ao Brasil em 2025, com um jogo marcado para São Paulo. O evento contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes, do gerente geral da NFL no Brasil, Luis Martinez, e do presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

A partida será realizada no dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, conforme apurado e confirmado pelo Lance!, com o Los Angeles Chargers atuando como “mandante”. O adversário, no entanto, ainda não foi divulgado.

— Estamos muito felizes em confirmar o retorno da liga a São Paulo, com o Los Angeles Chargers como time designado, dando continuidade a essa incrível história no mercado brasileiro — afirmou Luis Martinez, Gerente Geral da NFL Brasil.

O primeiro jogo da NFL em São Paulo, realizado na primeira rodada da temporada 2024-25, colocou o Philadelphia Eagles como “mandante” contra o Green Bay Packers. O evento foi um sucesso de público, com ingressos esgotados rapidamente e 47.236 torcedores presentes no estádio. Ambas as equipes elogiaram a energia vibrante e o entusiasmo do público brasileiro, destacando a experiência única de jogar no Brasil.

A partida em São Paulo foi a última a ser confirmada entre as oito datas internacionais programadas pela NFL para a próxima temporada. Além do Brasil, a liga realizará jogos em Londres (dois no estádio do Tottenham e um em Wembley), assim como em Berlim, Madri, Melbourne e Dublin.

Los Angeles Chargers: temporada do mandante do jogo

O Los Angeles Chargers, representante da divisão Oeste da Conferência Americana (AFC), será o time “mandante” na Neo Química Arena em 2025. Na última temporada, a equipe de Justin Herbert teve um desempenho sólido, com 11 vitórias e seis derrotas, mas foi eliminada pelo Houston Texans na rodada de abertura dos playoffs.