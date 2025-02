Donos de franquia da NFL avaliam venda de parte da equipe

Campeão de quatro Super Bowls, o New York Giants pode ter parte de sua franquia vendida em breve. Segundo informações do The Athletic, os empresários John K. Mara e Steve Tisch, donos da equipe, contrataram uma consultoria financeira estratégica para avaliar a venda de uma parte minoritária do negócio.

Um relatório do Sports Business Journal também apontou que há uma possibilidade dos Giants receberem investimentos externos. Segundo a regra atualizada da NFL, empresas de private equity, ou seja, que não estão listadas da Bolsa de Valores, têm permissão de investir em porcentagens de franquias da liga norte-americana.

Donos do New York Giants avaliam possibilidade de negociar parte minoritária da franquia. (Foto: Reprodução/Instagram/@nygiants)

Os donos das próprias equipes votaram a favor da expansão das regras financeiras da NFL. Diante dessa permissão, franquias como o Miami Dolphins, Buffalo Bills e o Philadelphia Eagles, campeão na última semana do Super Bowl LIX, já têm investidores private equity em suas franquias. Jeffrey Lurie, dono do Eagles, acertou a venda de 8% para um grupo de investidores de uma empresa familiar.

Investimento de jogadores

Ainda segundo o The Athletics, o ex-quaterback Eli Manning, que fez história no Giants entre 2004 a 2019, deu declarações recentes a veículos norte-americanos afirmando que teria interesse em investir na compra de uma franquia da NFL, incluindo sua ex-quipe.

- Esse é um número grande. Não sei se há alguma realidade nisso. Seria divertido e interessante? Sim, mas vamos ver como tudo se desenrola - afirmou o ex-quaterback.

Apesar do interesse em comprar uma equipe da NFL, Eli Manning ainda não fez movimentações no mercado e nem entrou em contato com os donos John K. Mara e Steve Tisch sobre o tema.