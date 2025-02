Dono do Eagles aumenta patrimônio bilionário após título da NFL; confira

O bicampeonato do Philadelphia Eagles no Super Bowl LIX foi muito rentável para os cofres da franquia e, consequentemente, para o bolso do dono da equipe. O empresário e ex-produtor de cinema Jeffrey Lurie, de 73 anos, atingiu seu patamar mais alto de patrimônio após vencer segundo título da competição no último domingo (9), diante do Kansas City Chiefs.

O dono do Eagles tem a equipe desde 1994, quando resolveu entrar para o ramo do futebol americano e se frustrou na tentativa de comprar outros dois nomes da NFL. Primeiro, teve proposta recusada para adquirir o New England Patriots, depois, tentou fundado uma equipe em Baltimore, mas sem sucesso. Apenas em 1996 o Baltimore Ravens surgiu. Foi então que conseguiu comprar a franquia de Philadelphia.

Jeffrey Lurie é dono do Philadelphia Eagles desde 1994. (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

Segundo a Forbes, Lurie aumentou em mais de cinco vezes sua fortuna nos últimos dez anos. Em 2015, sua fortuna era avaliada em cerca de 1 bilhão de dólares. Hoje, após o título do Super Bowl LIX, o seu patrimônio é calculado em 5,3 bilhões de dólares, cerca de R$ 38,21 bilhões na cotação atual.

A título de comparação, Jeffrey Lurie investiu 185 milhões de dólares (R$ 1,06 bilhão em valores atuais) para comprar os Eagles. Hoje, a franquia bicampeã da NFL vale mais de 6 bilhões de dólares. É uma valorização de mais de 3.500% desde o fim da década de 1990.

Na época do primeiro título, em 2018, o patrimônio de Lurie era avaliado em 2 bilhões de dólares e, nos anos seguintes, teve um crescimento discreto comparado à mudança vista em 2023. Entre 2022 e 2023, segundo a Forbes, o patrimônio do empresário cresceu 900 milhões de dólares. E de lá para cá, subiu mais 1 bilhão de dólares. Outro investimento do empresario é o Lincoln Financial Field, estádio usado pelo Eagles, além de um moderno centro de treinamento da franquia.

Jeffrey Lurie aparece no ranking entre as 700 pessoas mais ricas do mundo e está entre as 250 pessoas com mais dinheiro nos Estados Unidos.

Jeffrey Lurie, dono dos Eagles, em 2007, ao lado de Jermane Mayberry. (Foto: Divulgação/Philadelphia Eagles)

Carreira

O empresário de 73 anos tem sua fortuna baseada em um negócio totalmente fora do esporte: o cinema. Lurie herdou a General Cinema Corporation, empresa do ramo fundada e 1935 e que foi administrada pelo dono dos Eagles. Em 1983, fundou a Chestnut Hill Productions e chegou a faturar três Oscars como produtor de cinema.

Com sua empresa, levou o maior prêmio da indústria cinematográfica pelo documentário Trabalho "Interno", em 2011, pelo curta-metragem "Inocente", em 2013, e mais um prêmio de melhor documentário com "Summer of Soul (...ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)", em 2022.

Em 2024, estreitou os laços com o Brasil ao ter o seu time, o Philadelphia Eagles, disputando a estreia da NFL na Neo Química Arena, em São Paulo. A franquia que viria a ser campeã do Supwe Bowl LIX enfrentou e venceu o Green Bay Packers no primeiro jogo da história da liga norte-americana em solo brasileiro.