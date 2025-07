Sinner ou Alcaraz: quem faturou mais com premiação em 2025?

A rivalidade entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ganhou mais um capítulo neste domingo (13), com o italiano levando a melhor na final de Wimbledon e conquistando seu quarto título de Grand Slam. Mas, quando o assunto é dinheiro, quem está vencendo a temporada 2025?



Apesar do revés na grama inglesa, Alcaraz ainda lidera o ranking de premiações em dinheiro no ano. Com o vice em Wimbledon, o espanhol recebeu £1,52 milhão (R$ 11,4 milhões) e chegou à impressionante marca de R$ 53 milhões acumulados na temporada.

Do outro lado, o campeão de Wimbledon, Jannik Sinner, faturou £3 milhões (R$ 22,6 milhões) pela conquista inédita e alcançou a soma de R$ 47 milhões em premiações em 2025.

Vale lembrar que Sinner ficou afastado das quadras por três meses nesta temporada após cumprir uma suspensão em acordo com a Agência Internacional Antidoping (WADA). Wimbledon foi seu primeiro título após o retorno.

🏆 Premiação acumulada em 2025:

Jannik Sinner – R$ 47 milhões

Carlos Alcaraz – R$ 53 milhões

📊 Quem lidera a temporada?

Se a grama de Londres sorriu para Sinner, o ranking financeiro sorri para Alcaraz, ao menos até agora. Com quase R$ 6 milhões a mais do que o italiano em premiações acumuladas, o espanhol segue sendo o nome mais rentável da temporada.

Mas o ano ainda promete — e com o US Open no horizonte, a disputa dentro e fora das quadras está mais acirrada do que nunca.

