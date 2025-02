A NFL confirmará a realização de mais um jogo no Brasil. A liga convocou evento para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, e anunciará a presença do Los Angeles Chargers como mandante do confronto, com adversário ainda não definido, como informou o Lance!.

O retorno da principal liga de futebol americano ao solo paulista acontecerá na Prefeitura Municipal do estado. Participarão do evento o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; o general manager da NFL no Brasil, Luis Martinez; e o presidente da SPTuris, Gustavo Pires.

Evento da NFL no Brasil

A coletiva deve ter início a partir das 9h30 (de Brasília), sem transmissão ao público. A Neo Química Arena, estádio de grama híbrida pertencente ao Corinthians, também será o palco do embate, como foi na última temporada.

A bola oval estadunidense já havia sobrevoado os céus brasileiros pela primeira vez em sua história na semana inaugural da temporada de 2024. Na ocasião, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram, com vitória da equipe de Jalen Hurts por 34 a 29. O duelo marcou a abertura da campanha de Philly, que no fim, conquistou o título no Super Bowl ao bater Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs.

⚔️ Possíveis adversários do Chargers no Brasil

Apesar do time visitante do jogo no Brasil não estar definido, as opções são poucas. Os Chargers de Justin Herbert mandarão jogos contra os seguintes adversários na próxima temporada:

🏈 AFC Oeste: Denver Broncos, Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders

🏈 AFC Sul: Houston Texans e Indianapolis Colts

🏈 NFC Leste: Philadelphia Eagles e Washington Commanders

🏈 NFC Norte: Minnesota Vikings

Além disso, dentre as opções, algumas são improváveis. Broncos, Chiefs e Raiders são oponentes divisionais; os Colts mandarão a partida em Berlim, na Alemanha; e os Steelers receberão o duelo a ser realizado em Dublin, na Irlanda.