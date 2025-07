Estados Unidos derrotam Brasil no Mundial em Singapura

A Seleção Brasileira de Polo Aquático foi derrotado pelos Estados Unidos em jogo válido pelo Mundial de Esportes Aquáticos na noite de domingo (13). O confronto, da segunda rodada da fase de grupos, terminou com placar de 16 a 7 sobre o Brasil. Em busca da liderança do Grupo C, a equipe volta à piscina contra o Canadá, às 22h (de Brasília), nesta terça-feira (15).

A vitória dos Estados Unidos esteve encaminhada desde o primeiro tempo de jogo. Na ocasião, a equipe norte-americana abriu 6 a 1 no quarto inicial e aumentou para 8 a 1 a vantagem antes do intervalo. Os últimos períodos contaram com dois placares iguais - 4 a 3 - para selar a primeira derrota do Brasil no Mundial.

Com o largo placar contra Singapura, o Brasil havia conquistado uma vantagem sobre os Estados Unidos no Grupo C pelo saldo de gols. A derrota, no entanto, tirou da liderança a Amarelinha, que pode perder a segunda colocação também em caso de goleada do Canadá. Os canadenses enfrentam a Singapura pela segunda rodada da fase de grupos.

Estreia do Brasil contra Singapura no Mundial

Antes do confronto contra os Estados Unidos, a Seleção Brasileira de Polo Aquático dominou a Singapura em um jogo tranquilo pela estreia da competição mundial. A equipe brasileiro levou a melhor por 19 a 8.

Ainda no primeiro quarto, o Brasil construiu confortável vantagem sobre a Singapura, com quatro gols, enquanto a defesa dos visitantes se manteve forte. A superioridade na piscina foi clara também no período seguinte para a equipe brasileira, que fechou mais um placar com quatro de diferença. No intervalo, o jogo estava em 9 a 1.

A segunda metade foi controlada ainda pela Seleção Brasileira, mesmo com a dura reação da Singapura. Os donos da casa enfim encaixaram o ataque para balançar as redes em nove oportunidades. Apesar do equilíbrio no último quarto, o Brasil conquistou a primeira vitória no Campeonato Mundial por 19 a 8.