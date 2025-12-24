NFL: Chiefs anuncia mudança para novo estádio coberto em Kansas
A mudança está prevista para 2031
O Kansas City Chiefs confirmou nesta semana a construção de um novo estádio coberto no estado de Kansas, onde a franquia mandará seus jogos da NFL a partir de 2031. A mudança marca o fim de uma era, com a equipe deixando o Arrowhead Stadium, em Missouri, após mais de cinco décadas de história.
Orçamento do projeto
A decisão foi oficializada após reunião entre o proprietário dos Chiefs, Clark Hunt, e futuros investidores. O projeto, orçado em mais de US$ 3 bilhões (cerca de 16 bilhões de reais), terá 60% de seu custo financiado pelo governo de Kansas, com um aporte de US$ 2,4 bilhões (aproximadamente 13 bilhões de reais) para a nova arena.
O futuro estádio será erguido a 48 quilômetros do atual Arrowhead Stadium, próximo ao Kansas Speedway e ao Children's Mercy Park, casa do Sporting Kansas City (MLS).
Políticos de Missouri lamentam decisão
Apesar das tentativas do governador de Missouri, Mike Kehoe, de manter a equipe no estado — que incluiu uma oferta de US$ 50 milhões em créditos fiscais e 50% do valor para cobrir o Arrowhead — a franquia optou pela mudança. Missouri, historicamente, já perdeu outras duas franquias da NFL: os Cardinals e os Rams, anteriormente sediados em St. Louis.
A notícia entristeceu o prefeito de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, que expressou sua conexão pessoal com o local. "Anos atrás, quando eu era criança, minha família ficou sem-teto por um tempo e moramos em um motel não muito longe do estádio. Acreditava que nada era mais legal do que morar a um pulo do que eu considerava, e ainda considero, o melhor estádio de futebol americano", declarou Lucas.O prefeito também relembrou seu primeiro jogo: "Minha mãe solteira juntou o dinheiro que pôde para me levar ao Arrowhead para o meu primeiro jogo em 1993. Desde então, sou fã de carteirinha."
Em nota, o proprietário Clark Hunt celebrou o futuro: "O local dos jogos dos Chiefs vai mudar, mas algumas coisas não vão mudar. Nossos torcedores continuarão sendo os mais barulhentos da NFL, nossos jogos continuarão sendo o melhor lugar do mundo para fazer churrasco antes das partidas, e nossos jogadores e treinadores estarão prontos para competir por campeonatos, porque somos grandes sonhadores e estamos prontos para o próximo capítulo."
