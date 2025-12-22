Pé-frio? Hamilton assiste derrota dos Broncos e fim de série invicta na NFL

O piloto da Ferrari, Lewis Hamilton, marcou presença no confronto entre Denver Broncos e Jacksonville Jaguars, no Empower Field at Mile High, em Denver, no último domingo (21), pela NFL. Mesmo com a torcida do astro da Fórmula 1, o time da casa foi derrotado por 34 a 20, pondo fim a uma sequência de 11 vitórias consecutivas na liga.

continua após a publicidade

➡️ FIA divulga lista de nomes e números da F1 2026; confira

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Lewis Hamilton assistiu ao jogo do Denver Broncos pela primeira vez em casa. Ele é acionista da franquia.



A fase do heptacampeão é mesmo terrível. Denver perdeu para Jacksonville e encerrou uma grande série invicta.pic.twitter.com/zYzy6lvEdR#F1 #F1noGE #F1naGlobo #F1nosportv… — Rafael Lopes (@voandobaixo) December 22, 2025

Pela primeira vez em sua carreira, o britânico terminou uma temporada da Fórmula 1 sem subir ao pódio. O melhor resultado de Hamilton em 2025 foi o quarto lugar, posição alcançada nos GPs da Emilia-Romagna, Áustria, Inglaterra e Estados Unidos.

Já o Denver Broncos, apesar do revés de domingo (21), faz uma temporada sólida e lidera a conferência Oeste, com 12 vitórias e apenas três derrotas.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton assiste partida do Broncos na NFL (Foto: Reprodução)

Ferrari não descarta troca do engenheiro de Hamilton para F1 2026

Em busca de reverter o cenário de 2025, a Ferrari não descarta trocar o engenheiro de corrida de Hamilton.

Ao longo da F1 2025, Hamilton e Riccardo Adami, seu atual engenheiro, passaram por desentendimentos e tiveram conversas ríspidas. Logo no GP que abriu o ano, na Austrália, o piloto reclamou que Adami estava dando instruções demais. Em Miami, Hamilton se irritou novamente, questionando uma estratégia do engenheiro de deixar Carlos Sainz ultrapassá-lo.

Outras conversas indelicadas ocorreram no decorrer da temporada 2025 e, tendo isso em vista, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, afirmou que "está avaliando todas as opções", se referindo à troca do engenheiro. A declaração foi feita ao jornal italiano Corrierre Della Sera.

continua após a publicidade

A Ferrari se preocupa também com o novo regulamento de 2026, que exige ainda mais uma comunicação eficiente entre pilotos e engenheiros. O feedback dos carros feito pelos pilotos em conjunto com o engenheiro será mais exigido, a fim de alcançar um bom desempenho segundo às novas regras.