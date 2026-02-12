menu hamburguer
Olimpíadas de Inverno: confira a agenda e onde assistir às provas desta sexta (13)

Veja tudo que acontecerá nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta (13)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/02/2026
21:45
Manex Silva vai para sua segunda participação em Olimpíadas de Inverno
imagem cameraManex Silva vai para sua segunda participação em Olimpíadas de Inverno (Foto: Gabriel Heusi/COB)
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 continuam a todo vapor nesta sexta-feira (13), e a delegação brasileira volta à ação para desafios importantes. No terceiro dia de Brasil, o foco se volta para a resistência no esqui, e a velocidade e intensidade do skeleton.

Veja boletim das Olimpíadas de Inverno - 12/02

As atenções estarão divididas entre as montanhas de Tesero e a pista de Cortina d'Ampezzo. Pela manhã, o Brasil contará com Manex Silva no esqui cross-country, desta vez na prova de 10 km estilo livre. À tarde, as duas descidas de Nicole Silveira no skeleton prometem agitar os torcedores brasileiros.

Horário (de Brasília)ModalidadeEvento / FaseOnde Assistir

05:05

Curling

Classificatória Masculina

SporTV e CazéTV

06:00

Snowboard

Cross Feminino - Classificatória

SporTV e CazéTV

07:45

Esqui Cross-Country

Estilo livre 10 Km - Largada intervalada -Final - Manex Silva

SporTV e CazéTV

08:10

Hóquei no Gelo

Rodada Peliminar Masculina - Grupo B

SporTV e CazéTV

09:30

Snowboard

Cross Feminino - Oitavas

SporTV e CazéTV

10:00

Biatlo

10 Km Sprint Masculino

SporTV e CazéTV

10:03

Snowboard

Cross Feminino - Quartas

SporTV e CazéTV

10:05

Curling

Classificatória Feminina

SporTV e CazéTV

10:24

Snowboard

Cross Feminino - Semifinal

SporTV e CazéTV

10:41

Snowboard

Cross Feminino - Final

SporTV e CazéTV

12:00

Patinação de Velocidade

10.000m Masculino

SporTV e CazéTV

12:00

Skeleton

Feminino - Bateria 1 - Nicole Silveira

SporTV e CazéTV

12:40

Hóquei no Gelo

Rodada Peliminar Masculina - Grupo A

SporTV e CazéTV

12:40

Hóquei no Gelo

Eliminatórias Feminina - Quartas

SporTV e CazéTV

13:48

Skeleton

Feminino - Bateria 2 - Nicole Silveira

SporTV e CazéTV

15:00

Patinação Artística

Individual Masculina - Final

SporTV e CazéTV

15:05

Curling

Classificatória Feminina

SporTV e CazéTV

15:30

Skeleton

Masculino - Bateria 3

SporTV e CazéTV

15:30

Snowboard

Halfpipe Masculino - Final

SporTV e CazéTV

17:05

Skeleton

Masculino - Bateria 4 - Final

SporTV e CazéTV

17:10

Hóquei no Gelo

Rodada Peliminar Masculina - Grupo A

SporTV e CazéTV

17:10

Hóquei no Gelo

Eliminatórias Feminina - Quartas

SporTV e CazéTV

A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 9 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)
A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante as Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

+Aposte no Brasil nas Olimpíadas de Inverno
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

