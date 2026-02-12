Olimpíadas de Inverno: confira a agenda e onde assistir às provas desta sexta (13)
Veja tudo que acontecerá nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta (13)
- Matéria
- Mais Notícias
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 continuam a todo vapor nesta sexta-feira (13), e a delegação brasileira volta à ação para desafios importantes. No terceiro dia de Brasil, o foco se volta para a resistência no esqui, e a velocidade e intensidade do skeleton.
Brasileiros arriscam, mas não avançam à final do snowboard nas Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
Veja lances de estreia do Brasil no halfpipe das Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
Veterano do snowboard fratura pescoço e está fora das Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Veja boletim das Olimpíadas de Inverno - 12/02
As atenções estarão divididas entre as montanhas de Tesero e a pista de Cortina d'Ampezzo. Pela manhã, o Brasil contará com Manex Silva no esqui cross-country, desta vez na prova de 10 km estilo livre. À tarde, as duas descidas de Nicole Silveira no skeleton prometem agitar os torcedores brasileiros.
|Horário (de Brasília)
|Modalidade
|Evento / Fase
|Onde Assistir
05:05
Curling
Classificatória Masculina
SporTV e CazéTV
06:00
Snowboard
Cross Feminino - Classificatória
SporTV e CazéTV
07:45
Esqui Cross-Country
Estilo livre 10 Km - Largada intervalada -Final - Manex Silva
SporTV e CazéTV
08:10
Hóquei no Gelo
Rodada Peliminar Masculina - Grupo B
SporTV e CazéTV
09:30
Snowboard
Cross Feminino - Oitavas
SporTV e CazéTV
10:00
Biatlo
10 Km Sprint Masculino
SporTV e CazéTV
10:03
Snowboard
Cross Feminino - Quartas
SporTV e CazéTV
10:05
Curling
Classificatória Feminina
SporTV e CazéTV
10:24
Snowboard
Cross Feminino - Semifinal
SporTV e CazéTV
10:41
Snowboard
Cross Feminino - Final
SporTV e CazéTV
12:00
Patinação de Velocidade
10.000m Masculino
SporTV e CazéTV
12:00
Skeleton
Feminino - Bateria 1 - Nicole Silveira
SporTV e CazéTV
12:40
Hóquei no Gelo
Rodada Peliminar Masculina - Grupo A
SporTV e CazéTV
12:40
Hóquei no Gelo
Eliminatórias Feminina - Quartas
SporTV e CazéTV
13:48
Skeleton
Feminino - Bateria 2 - Nicole Silveira
SporTV e CazéTV
15:00
Patinação Artística
Individual Masculina - Final
SporTV e CazéTV
15:05
Curling
Classificatória Feminina
SporTV e CazéTV
15:30
Skeleton
Masculino - Bateria 3
SporTV e CazéTV
15:30
Snowboard
Halfpipe Masculino - Final
SporTV e CazéTV
17:05
Skeleton
Masculino - Bateria 4 - Final
SporTV e CazéTV
17:10
Hóquei no Gelo
Rodada Peliminar Masculina - Grupo A
SporTV e CazéTV
17:10
Hóquei no Gelo
Eliminatórias Feminina - Quartas
SporTV e CazéTV
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte no Brasil nas Olimpíadas de Inverno
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias