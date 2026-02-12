As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 continuam a todo vapor nesta sexta-feira (13), e a delegação brasileira volta à ação para desafios importantes. No terceiro dia de Brasil, o foco se volta para a resistência no esqui, e a velocidade e intensidade do skeleton.

Veja boletim das Olimpíadas de Inverno - 12/02

As atenções estarão divididas entre as montanhas de Tesero e a pista de Cortina d'Ampezzo. Pela manhã, o Brasil contará com Manex Silva no esqui cross-country, desta vez na prova de 10 km estilo livre. À tarde, as duas descidas de Nicole Silveira no skeleton prometem agitar os torcedores brasileiros.

Horário (de Brasília) Modalidade Evento / Fase Onde Assistir 05:05 Curling Classificatória Masculina SporTV e CazéTV 06:00 Snowboard Cross Feminino - Classificatória SporTV e CazéTV 07:45 Esqui Cross-Country Estilo livre 10 Km - Largada intervalada -Final - Manex Silva SporTV e CazéTV 08:10 Hóquei no Gelo Rodada Peliminar Masculina - Grupo B SporTV e CazéTV 09:30 Snowboard Cross Feminino - Oitavas SporTV e CazéTV 10:00 Biatlo 10 Km Sprint Masculino SporTV e CazéTV 10:03 Snowboard Cross Feminino - Quartas SporTV e CazéTV 10:05 Curling Classificatória Feminina SporTV e CazéTV 10:24 Snowboard Cross Feminino - Semifinal SporTV e CazéTV 10:41 Snowboard Cross Feminino - Final SporTV e CazéTV 12:00 Patinação de Velocidade 10.000m Masculino SporTV e CazéTV 12:00 Skeleton Feminino - Bateria 1 - Nicole Silveira SporTV e CazéTV 12:40 Hóquei no Gelo Rodada Peliminar Masculina - Grupo A SporTV e CazéTV 12:40 Hóquei no Gelo Eliminatórias Feminina - Quartas SporTV e CazéTV 13:48 Skeleton Feminino - Bateria 2 - Nicole Silveira SporTV e CazéTV 15:00 Patinação Artística Individual Masculina - Final SporTV e CazéTV 15:05 Curling Classificatória Feminina SporTV e CazéTV 15:30 Skeleton Masculino - Bateria 3 SporTV e CazéTV 15:30 Snowboard Halfpipe Masculino - Final SporTV e CazéTV 17:05 Skeleton Masculino - Bateria 4 - Final SporTV e CazéTV 17:10 Hóquei no Gelo Rodada Peliminar Masculina - Grupo A SporTV e CazéTV 17:10 Hóquei no Gelo Eliminatórias Feminina - Quartas SporTV e CazéTV

A brasileira Nicole Rocha Silveira participa do treino feminino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante as Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 (Foto: Franck Fife/AFP)

