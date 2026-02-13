Eduarda Ribera é liberada para seguir nas Olimpíadas de Inverno após abandono de prova
Ribera tem como próximo compromisso as provas de Sprint por equipes na próxima quarta (18)
A esquiadora brasileira Eduarda Ribera, de 21 anos, recebeu alta médica e está apta a retornar às competições nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026. A confirmação veio após a atleta abandonar a prova de 10km feminino livre do esqui cross-country, na quinta-feira (12), que a impediu de completar o percurso. Posteriormente foi divulgado que a atleta tinha sofrido um mal-estar.
O incidente ocorreu em uma das subidas do traçado, conhecido por ser técnico e de alto desgaste físico. A esquiadora teve que ser atendida pela equipe médica da organização dos Jogos e abandonou a disputa após percorrer cerca de 4,9 km, ficando sem classificação na prova.
Apesar do susto, os exames realizados no hospital descartaram qualquer sinal de gravidade. A equipe brasileira informou, por meio de nota oficial, que o diagnóstico apontou hiperventilação causada pelo intenso esforço físico como a razão do desconforto. Eduarda Ribera, apelidada de "Duda", passa bem e segue sob o acompanhamento do departamento médico da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).
Esta é a segunda participação da jovem atleta nos Jogos de Inverno. Ela já havia competido no sprint clássico feminino na terça-feira (10), terminando na 72ª colocação.
Próximo compromisso de Eduarda
Duda Ribera já tem data para voltar à neve: na próxima quarta-feira (18), a brasileira disputa o sprint por equipes ao lado de Bruna Moura. O formato é considerado mais favorável para a dupla, mantendo o Brasil representado no esqui cross-country olímpico.
