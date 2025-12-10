Messi é MVP da MLS e se torna um dos maiores jogadores da história do esporte americano

Lionel Messi não apenas domina a MLS; ele reescreve a história do esporte profissional dos Estados Unidos. Ao conquistar o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da MLS pela segunda temporada consecutiva, o "ET" argentino cravou seu nome em um grupo de lendas que alcançaram o bicampeonato back-to-back nas principais ligas norte-americanas (NBA, NFL, MLB e NHL).

continua após a publicidade

Messi comemora gol diante do Nashville (Foto: Chandan Khanna / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Com o feito de ser o primeiro na história da MLS a revalidar o prêmio Landon Donovan, Messi se iguala a nomes como Michael Jordan, LeBron James e Wayne Gretzky, demonstrando uma excelência sustentada que é sinônimo de hegemonia no esporte dos EUA.

continua após a publicidade

Vencer o MVP consecutivo é a validação de uma dominância que transcende uma única grande temporada. É a prova de que o atleta é a força mais poderosa e consistente de sua liga.

Abaixo, os grandes nomes do esporte americano que, assim como Messi, conquistaram o prêmio em temporadas consecutivas:

🏀NBA

A NBA é a liga com mais casos de tricampeonato, mas o bicampeonato é um marco para a elite.

Bill Russell: O recordista de títulos da NBA conquistou o prêmio três vezes seguidas (1961 a 1963).

Wilt Chamberlain: Sua dominância incomparável o levou a três MVPs consecutivos (1966 a 1968).

Larry Bird: O lendário ala foi o primeiro a vencer três vezes seguidas na era moderna (1984 a 1986).

Nikola Jokić: O astro mais recente a atingir o feito, vencendo três prêmios consecutivos (2021 a 2023).

Michael Jordan: Um dos maiores ou o maior jogador da histórica da NBA conquistou o prêmio em temporadas consecutivas em uma ocasião (1991 e 1992), no início de sua primeira dinastia.

LeBron James: O "King" conseguiu o feito duas vezes em sua carreira: primeiro em 2009 e 2010, e novamente em 2012 e 2013.

Stephen Curry: Venceu em 2015 e 2016, sendo o único MVP unânime da história na segunda conquista.

Outros Ícones: A lista de quem foi MVP consecutivo também inclui nomes gigantescos como Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Steve Nash e Giannis Antetokounmpo.

continua após a publicidade

🏈NFL

Na NFL, a repetição do prêmio é mais rara, o feito é ainda mais notável:

Brett Favre: Conquistou um tricampeonato impressionante (1995, 1996 e 1997).

Peyton Manning: Obteve o bicampeonato duas vezes diferentes na carreira.

Aaron Rodgers: Venceu em anos seguidos (2020 e 2021), cimentando sua posição.

⚾MLB

O Beisebol, que tem prêmios separados para a Liga Americana e Liga Nacional, viu uma série de jogadores lendários repetirem o feito:

Barry Bonds: Detém o recorde absoluto da MLB, com quatro MVPs consecutivos (2001 a 2004) na Liga Nacional.

Miguel Cabrera: Foi o último a conseguir o feito na Liga Americana (2012 e 2013).

Outros: Hal Newhouser, Yogi Berra, Mickey Mantle, Ernie Banks, Joe Morgan, Albert Pujols.

🏒 NHL

A NHL tem o recorde de longevidade na dominância do MVP com o maior de todos os tempos no gelo:

Wayne Gretzky: Detentor do recorde entre as principais ligas, vencendo o Troféu Hart (MVP) por incríveis oito vezes consecutivas (1980 a 1987).

🏀WNBA

A liga feminina também tem suas rainhas do bicampeonato, reforçando a dificuldade do feito:

Cynthia Cooper: Foi a primeira grande estrela e a primeira a ser bicampeã consecutiva.

A'ja Wilson: Uma das mais recentes a dominar a liga com MVPs em anos seguidos.