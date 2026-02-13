Samba, estilo e resultado: Lucas Pinheiro chega a Milão-Cortina como protagonista

Quando Lucas Pinheiro entrou como porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, carregou toda a "aura de popstar" que lhe é característica, tanto no estilo pessoal quanto na atitude com os esquis. Ousado, fashionista e extremamente técnico, Lucas chega com a experiência olímpica e a responsabilidade de transformar o improvável em medalha - quem sabe, de ouro.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo, mas passou parte da infância nas ruas de São Paulo, onde jogava futebol com os primos e construiu seu gingado - que mostrou com muito orgulho, com direito a sambinha no pódio, ao conquistar a primeira medalha pelo Brasil na Copa do Mundo de esqui alpino.

Era justamente essa alegria de competir que ele buscava, quando decidiu voltar atrás na decisão de se aposentar precocemente e romper com a federação norueguesa. Se reconectar com as raízes brasileiras fazia todo o sentido na construção dessa nova fase.

Consistência na neve

O status de protagonista de Lucas Pinheiro não se construiu apenas pela versatilidade e estilo próprio, mas pela ousadia e constância na neve. Aos 25 anos, já pode ser considerado um veterano, com direito à conquista do Globo de Cristal, troféu entregue ao campeão geral da Copa do Mundo de esqui alpino, quando ainda representava a Noruega.

Vestindo as cores do Brasil, os resultados já vieram. Na temporada atual, além do ouro inédito da Copa do Mundo de Levi, em novembro de 2025, ele empilhou quatro medalhas de prata no circuito mundial. Na temporada 2025/2026, foi 11 vezes top-5 das principais competições. Atualmente, o brasileiro é vice-líder da classificação geral da Copa do Mundo, atrás apenas do suíço Marco Odermatt.

Nesse ritmo, as expectativas dos brasileiros pela primeira medalha na história dos Jogos Olímpicos de Inverno não são infundadas. Lucas surge como protagonista e favorito ao pódio, tirando o Brasil, por muito tempo um "intruso" nas modalidades de neve, da posição de zebra.

Lucas Pinheiro, do Brasil, celebra o segundo lugar no slalom gigante da Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Schladming, Áustria, em 27 de janeiro de 2026. (Foto: Erwin Scheriau/Apa/Afp)

Quando Lucas Pinheiro compete nas Olimpíadas de Inverno