Chuva de gols e decisão nos shootouts: o quarto dia da Kings World Cup

Nesta terça-feira (6), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), foi palco de dois jogos válidos pela fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League.

França e Argélia empataram em 5 a 5, levando a decisão do vencedor para os shootouts. Nesta parte, a equipe francesa superou a adversária por 3 a 1. O confronto foi válido pelo Grupo C.

Já pelo Grupo D, o duelo entre Espanha e Peru reservou uma chuva de gols. No fim, o resultado foi 8 a 5 para o time espanhol, que ainda desperdiçou um shootout nos últimos minutos.

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!

Fase de Grupos

8/1 - Catar x Brasil - 19h

10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Semifinais Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

