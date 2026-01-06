menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Chuva de gols e decisão nos shootouts: o quarto dia da Kings World Cup

Competição acontece na Trident Arena, em São Paulo

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/01/2026
23:11
Espanha vence Peru na Kings World Cup (Foto: Reprodução/ X)
imagem cameraEspanha vence Peru na Kings World Cup (Foto: Reprodução/ X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (6), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), foi palco de dois jogos válidos pela fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Kaká baterá pênalti em jogo do Brasil na Kings World Cup

França e Argélia empataram em 5 a 5, levando a decisão do vencedor para os shootouts. Nesta parte, a equipe francesa superou a adversária por 3 a 1. O confronto foi válido pelo Grupo C.

Já pelo Grupo D, o duelo entre Espanha e Peru reservou uma chuva de gols. No fim, o resultado foi 8 a 5 para o time espanhol, que ainda desperdiçou um shootout nos últimos minutos.

continua após a publicidade

➡️ Itália e Colômbia vencem por goleada: veja os resultados do dia da Kings World Cup

Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?

A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!

Fase de Grupos

  • 8/1 - Catar x Brasil - 19h
  • 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
    Semifinais
  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias