Chuva de gols e decisão nos shootouts: o quarto dia da Kings World Cup
Competição acontece na Trident Arena, em São Paulo
Nesta terça-feira (6), a Trident Arena, em Guarulhos (SP), foi palco de dois jogos válidos pela fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo de Kings League.
França e Argélia empataram em 5 a 5, levando a decisão do vencedor para os shootouts. Nesta parte, a equipe francesa superou a adversária por 3 a 1. O confronto foi válido pelo Grupo C.
Já pelo Grupo D, o duelo entre Espanha e Peru reservou uma chuva de gols. No fim, o resultado foi 8 a 5 para o time espanhol, que ainda desperdiçou um shootout nos últimos minutos.
Quando o Brasil volta à ação na Kings World Cup?
A Seleção Brasileira, que busca o bicampeonato, estreou com derrota na competição. No último sábado (3), perdeu para a Espanha por 7 a 3. A equipe volta à ação nesta quinta-feira (8). Confira a agenda!
Fase de Grupos
- 8/1 - Catar x Brasil - 19h
- 10/1 - Peru x Brasil - horário a definir
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
