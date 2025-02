NBB: gaúchos vencem cariocas; confira os resultados de quinta-feira (6)

Nesta quinta-feira (6), dois jogos movimentaram a rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em Santa Cruz do Sul (RS), o União Corinthians derrotou o Vasco por 84 a 71. Ainda no sul do país, o Caxias quase deixou a vitória escapar, mas venceu o Botafogo por 78 a 67, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul (RS).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 UNIÃO CORINTHIANS 84 x 71 VASCO

A partida começou com União Corinthians melhor, após abrirem 9 a 3, com Jonathan dos Santos marcando cinco pontos. O Vasco se recuperou e tomou a ponta do placar, após dois pontos e a falta sobre Eugeniusz. No final do quarto, a equipe carioca estava na frente por três, 26 a 23. No segundo quarto, o número de pontos foi baixo, mas os gaúchos conseguiram aproveitar melhor, principalmente com Rafail Lanaras, que conseguiu dar a liderança para o União, mas Paulichi empatou nos últimos segundos, 36 a 36.

O União Corinthians derrotou o Vasco (Foto: Vinicius Molz Schubert)

➡️Luka Doncic no Lakers: relembre outras trocas marcantes na NBA

Na volta do terceiro quarto, o equilíbrio se manteve, com ambas as equipes se alternando na liderança. Porém, no final do quarto, Machuca e Lanaras marcaram seis pontos seguidos e deram boa vantagem para o União Corinthians no último quarto. A boa sequência do time gaúcho seguiu nos 10 minutos finais, com Rafail e Machuca liderando o time para vencer de forma confortável por 84 a 71.

continua após a publicidade

Na tabela do NBB, o União Corinthians está na quinta colocação, com 35 pontos. Já o Vasco segue na quarta colocação, com 36.

🏀 CAXIAS DO SUL 78 x 67 BOTAFOGO

O Caxias do Sul dominou no início, onde colocou 11 a 2 no placar rapidamente, com Bruninho. Sem conseguir responder, o Botafogo só conseguiu marcar 11 pontos no quarto, contra os 24 do time da casa. Na sequência, a partida seguiu no mesmo ritmo, com o Alvinegro Carioca conseguindo cortar um pouco a vantagem do Caxias, 43 a 32.

Após o intervalo, o Botafogo conseguiu a reação. Com Arthur Pecos e Yohanner Sifontes, o time carioca ficou atrás por apenas quatro pontos ao final do terceiro quarto, 55 a 51. O Caxias do Sul teve problemas, com a ejeção do cestinha Betinho, com 17 pontos, a equipe chegou a sofrer o empate, mas Vini Chagas e Shamell Staworth chamaram a responsabilidade para confirmar a vitória dos mandantes.

continua após a publicidade

Na classificação do NBB, o Caxias do Sul está na 16ª colocação, com 30 pontos. O Botafogo segue em 17º, com 29 pontos.

O Caxias do Sul venceu o Botafogo (Foto: Matheus Magnani)

Confira os principais pontuadores de cada partida:

🏀 UNIÃO CORINTHIANS 84 x 71 VASCO

União Corinthians

Rafail Lanaras - 25 pontos

Jony - 18 pontos

Vitinho - 16 pontos

Vasco

Paulichi - 18 pontos

Jamaal - 10 pontos

Humberto - 10 pontos

🏀 CAXIAS DO SUL 78 x 67 BOTAFOGO

Caxias do Sul

Betinho - 17 pontos

Vini Chagas -17 pontos

Shamell Staworth - 16 pontos

Botafogo