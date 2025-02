Luka Doncic no Lakers: relembre outras trocas marcantes na NBA

A ida de Luka Doncic ao Los Angeles Lakers abalou as redes sociais e marcou a história da NBA. Na negociação, a equipe do Texas recebeu Anthony Davis, principal companheiro de LeBron James nas últimas temporadas. O esloveno e o norte-americano foram pegos de surpresa, assim como todos os fãs da liga norte-americana de basquete.

A NBA, que tem 78 anos de existência, já passou por outras transferências marcantes ao longo da sua história. O Lance! te relembra trocas na liga que deixaram os fãs de “queixo caído”.

Kevin Durant no Golden State Warriors

Kevin Durant com a camisa do Golden State Warriors (Foto: Thearon W. Henderson / AFP)

Depois de oito temporadas defendendo o Oklahoma City Thunder, Kevin Durant saiu da franquia em julho de 2016. O jogador anunciou a sua ida para o time de Stephen Curry em um artigo no “The Players' Tribune”.

Durant chegou a uma final da NBA com a camisa do Thunder, em 2012, quando perdeu o título para o Miami Heat de Dwyane Wade, LeBron James e Chris Bosh. Na temporada 2015–16, viu o sonho ruir justamente diante dos Warriors, na decisão da Conferência Oeste, após abrir vantagem na série por 3 a 1. Na sua carreira, Kevin ganhou um prêmio de MVP, em 2014. Ele foi alvo de críticas ao trocar de time em 2016, mas no final, a mudança para o Golden State Warriors deu bons frutos ao jogador, resultando em dois títulos da NBA e dois prêmios de MVP das Finais.

James Harden no Brooklyn Nets

Antes da temporada começar, James Harden havia pedido ao Houston Rockets para ser trocado, e a vontade do jogador foi aceita em janeiro de 2021. O “barbudo” foi para o Brooklyn Nets, se juntou a Kyrie Irving e voltou a encontrar com Kevin Durant, com quem brilhou no começo da carreira no Oklahoma City Thunder.

Diferentemente de Durant, que teve bons anos no Warriors, Harden não conquistou títulos nos anos que esteve no Brooklyn Nets.

Kareem Abdul-Jabbar no Los Angeles Lakers

Kareem Abdul-Jabbar vestiu a camisa 33 na NBA (Foto: Reprodução/Twitter)

Cinco anos após liderar o Milwaukee Bucks ao seu primeiro título da NBA, Kareem Abdul-Jabbar foi negociado com o Lakers em 1975. O jogador tinha 27 anos quando pediu para ser trocado.

Kareem continuou se destacando no comando do Lakers, vencendo a NBA mais cinco vezes, além de ter conquistado mais três títulos de MVP da temporada. Atualmente, ele é membro do Hall da Fama do basquete.

Shaquille O'Neal para o Heat

Dwyane Wade ao lado de Shaquille O'Neal, comemorando o título da NBA de 2006, pelo Miami Heat (Foto: Jeff Haynes/AFP)

Após ajudar o Los Angeles Lakers a conquistar três títulos consecutivos na NBA, Shaquille O'Neal foi trocado pelo time da Califórnia aos 31 anos. Havia rumores de que ele e Kobe Bryant não conseguiam mais jogar juntos. Por isso, os Lakers optaram por manter o lendário camisa 24. O’Neal então seguiu para o Miami Heat, onde conquistou mais um título da liga norte-americana de basquete.

Paul George no Oklahoma City Thunder

Draftado pelo Indiana Pacers em 2010, Paul George teve que fazer as malas no verão de 2017, quando foi negociado com o Oklahoma City Thunder. Em troca, a franquia de Indiana recebeu Victor Oladipo e Domantas Sabonis.

Ao lado de Russell Westbrook, Paul George foi uma peça fundamental para o Thunder. O estadunidense foi selecionado para o All-Star Game, ficou em terceiro lugar na votação de MVP em 2019 e foi nomeado para a Equipe Defensiva da NBA. Mesmo com bons números e conquistas individuais, o atleta não tem nenhum título com a franquia.