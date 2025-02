Está chegando a hora! A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou, na segunda-feira (3), os jogadores que disputarão o Jogo das Estrelas 2025 do NBB. A seleção aconteceu por meio de um "draft" feito entre os capitães Georginho de Paula, do Franca, e Jhonatan Luz, do Flamengo. Bennett, do São Paulo, e Reynan, do Pinheiros, escalaram os times NBB Mundo e Jovens Estrelas, respectivamente.

O torneio tradicional reunirá atletas de alto nível da liga nacional e será realizado nos dias 21 e 22 de março, na Arena UniBH, em belo Horizonte. O chaveamento colocou o Time Jhonatan contra o Time Bennett em uma semifinal, enquanto o Time Georginho irá encarar o Time Reynan. Cada confronto terá duração de dois tempos de seis minutos.

Georginho e Jhonatan disputaram no draft os 16 jogadores mais votados entre capitães, técnicos e imprensa especializada. Por outro lado, Bennett anunciou os atletas estrangeiros e Reynan os nomes com menos de 23 anos escolhidos.

Quais os times do Jogo das Estrelas do NBB?

Time Georginho - Técnico Victor Galvani (Pinheiros)

Georginho

Didi Louzada (Franca)

Elinho Corazza (Corinthians)

Marquinhos (Vasco)

Wesley (Franca)

Victão (Corinthians)

Kevin Crescenzi (Paulistano)

Danilo Fuzaro (Minas)

Rafael Paulichi (Vasco)

Time Georginho que disputará o Jogo das Estrelas 2025 do NBB (Foto: Divulgação/LNB)

Time Jhonatan - Técnico Léo Costa (Minas)

Jhonatan (Flamengo)

Lucas Dias (Franca)

Alexey (Flamengo)

Alex (Bauru)

Gui Deodato (Flamengo)

Alexandre Paranhos (Minas)

Douglas Santos (São José)

Lucas Lacerda (Brasília)

Daniel von Haydin (Brasília)

Time Jhonatan que disputará o Jogo das Estrelas 2025 do NBB (Foto: Divulgação/LNB)

Time Bennett (NBB Mundo) - Técnico Dedé Barbosa (Brasília)

Bennett (São Paulo)

Luis Monteiro (Minas)

Franco Baralle ( Minas)

Dontrell Brite (Bauru)

Duane Johnson (Corinthians)

Anton Cook (Brasília)

Nate Barnes (Pato Basquete)

Jordan Williams (Flamengo)

David Sloan (Pinheiros)

Time Bennett que disputará o Jogo das Estrelas 2025 do NBB (Foto: Divulgação/LNB)

Time Reynan (NBB Jovens Estrelas) - Técnico Renan Custódio

Reynan (Pinheiros)

Nathan Mariano (Franca)

Wini Silva (Minas)

Felipe Gregate (Mogi das Cruzes)

Brunão (Paulistano)

Lucas Atauri (Paulistano)

Adyel Borges (São José)

Andrezão (Bauru)

Tiago "Tico" Faria (Corinthians)

Time Reynan que disputará o Jogo das Estrelas 2025 do NBB (Foto: Divulgação/LNB)

