Bicampeão mundial, João Derly destaca superação de Daniel Cargnin no judô

O caminho de Daniel Cargnin até a medalha de prata no Mundial de Judô, conquistada no último domingo (15), não foi fácil. O gaúcho de 27 anos enfrentou lesões sérias e frustrações no ciclo olímpico antes de se reinventar e voltar ao pódio do Mundial. Em conversa exclusiva com o Lance!, João Derly, bicampeão mundial e treinador de Cargnin na Sogipa, falou sobre a jornada de superação do atleta.

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, Daniel sofreu uma fratura no tornozelo e precisou passar por cirurgia e um longo processo de recuperação às vésperas das Olimpíadas. Durante os Jogos de Paris, do qual ele saiu com a medalha de bronze por equipes, o judoca sofreu uma lesão no ombro, e mais uma vez teve que fazer cirurgia. A sequência abalou a confiança do atleta, mas, segundo João Derly, Cargnin colocou em prática a decisão de recomeçar no próximo ciclo.

- No final de 2024, a gente sentou pra conversar e ele voltou com uma nova postura, determinado a voltar no alto rendimento, determinado a ser o Daniel de sempre. Ele teve a decisão de querer melhorar, querer avançar, e a gente deu toda a assistência pra ele no treinamento e pra ele ficar bem - contou.

Em 2025, além da prata no Mundial de Judô, Daniel Cargnin também subiu ao pódio no Campeonato Pan-Americano e Oceania, em abril, também com a medalha de prata.

Passagem de bastão

João Derly foi o primeiro brasileiro campeão mundial de judô, em 2005, no Egito, feito repetido em 2007, no Rio de Janeiro. Referência na modalidade e atualmente treinador, ele falou sobre a relação e trabalho com Daniel Cargnin, além de elogiar a personalidade do atleta.

- É muito bom trabalhar com o Daniel, ele enche o tatame, é bem dedicado e ouve bastante, isso é legal. Às vezes a gente não gosta muito de ouvir, principalmente as críticas, mas ele tem essa personalidade de querer evoluir. Essa proximidade me enche de orgulho, de felicidade de poder estar próximo dele, de ver ele chegando nessa primeira final de Mundial - finalizou.