O Flamengo venceu o Minas por 64 a 61, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, Minas Gerais e conquistou o tetracampeonato do Super 9. A equipe carioca ficou atrás do placar na maior parte do jogo, portanto, reagiu nos minutos finais e triunfou de virada.

O Minas iniciou com Barballe, Fuzard,Paranhos, Mineiro e Monteiro. Já o Flamengo veio com Alexey, Shaq Johnson, Jhonatan, Kayo e Ruan Miranda.

Como foi a final do Super 8 entre Flamengo e Minas?

Flamengo na partida contra o Minas, na Arena UniBH (Foto: Yuri Reuters)

Primeiro tempo

O Minas Tênis Clube começou forte no primeiro quarto, com Paranhos abrindo os trabalhos e colocando a equipe mineira à frente no placar. Logo em seguida, o arremesso de três pontos de Paranhos ampliou a vantagem do time de Belo Horizonte. O Flamengo tentou reagir, mas o Minas manteve o controle das ações, aumentando a diferença no placar. Com um jogo sólido e eficiente, a equipe mineira dominou todo o período e fechou com uma vantagem de 13 a 10 sobre o time carioca.

Scott Machado usou a tabela com a mão trocada e executou dois pontos para o Minas Tênis Clube, no início do segundo período. O Flamengo respondeu com Williams, que também fez a mesma pontuação. Minas continuou sendo superior na partida, chegando a ampliar a vantagem para 8 pontos. A equipe carioca até tentou, efetuou três e reduziu a diferença para três. Portanto, a equipe mineira mostrou superioridade e realizou mais cinco cestas na partida. O time de Belo Horizonte controlou as ações e terminou o período na liderança, com 25 a 30 no placar.

Scott Machado foi o maior pontuador do Minas com oito pontos e duas assistências. Pelo lado rubro-negro, os destaques foram: Ruan, com sete pontos e quatro assistências, e Alexey Borges, com quatro pontos, seis assistências e três rebotes.

Segundo tempo

O Flamengo tentou uma reação no terceiro quarto e começou a reduzir a diferença no placar, pressionando o Minas Tênis Clube. No entanto, a equipe mineira, percebendo a aproximação dos cariocas, acionou Baralle, que foi decisivo ao acertar três bolas de três pontos consecutivas. Apesar dos esforços do Rubro-Negro, que continuou correndo atrás do prejuízo e incomodando o Minas, Fuzaro e Monteiro ampliaram a vantagem com jogadas precisas e fecharam o terceiro set por 47 a 43.

O último quarto foi cheio de emoções. A equipe carioca entrou no jogo com uma bola de três de Balbi. O Minas respondeu com dois pontos. Mesmo o time de Belo Horizonte não deixando o Flamengo chegar, o Rubro-Negro se aproximou no placar e reduziu a vantagem mineira para um ponto. O time do Rio de Janeiro começou a dominar a partida e liderou o placar nos segundos finais. Após ficar atrás do placar na maior parte do jogo, os rubro-negros venceram por 64 a 61 e conquistaram o tetracampeonato no Super 8.