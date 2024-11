NBB: Com Franca e Botafogo, confira os resultados dos jogos da quarta-feira (6)

Dois jogos marcaram a quarta-feira do NBB (Novo Basquete Brasil). O Franca derrotou o Mogi em após grande último quarto e atuação impressionante de Georginho, já o Botafogo perdeu em casa para o União Corinthians, que confirma grande fase na competição.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Bortoleto representará o Brasil na Fórmula 1 em 2025

🏀 FRANCA 77 X 68 MOGI

No Pedrocão, o Franca conseguiu aproveitar o mando de campo e venceu o Mogi. Os atuais campeões começaram bem e venciam a partida até o início do terceiro quarto, quando os visitantes viraram após marcarem 34 pontos no período. Porém, nos últimos 10 minutos, brilhou a estrela de Georginho, cestinha da partida com 18 pontos, que ajudou na vitória do Franca.

Georginho em ação pelo Franca (Foto: Marcos Limonti)

Com o resultado, o maior campeão nacional fica na sexta colocação do NBB e, na próxima partida, visita o Corinthians, no sábado (9) já o Mogi segue na 14ª posição e viaja para encarar o Bauru, na sexta-feira (8).

continua após a publicidade

🏀 BOTAFOGO 71 X 80 UNIÃO CORINTHIANS

No Rio de Janeiro, o União Corinthians segue a boa fase e venceu o Botafogo, que não vence há três jogos. Apesar dos momentos distintos dos dois times, a partida foi parelha, com o time de Santa Cruz do Sul vencendo por três pontos no intervalo. No segundo tempo, o União conseguiu aumentar a vantagem e vencer fora de casa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com mais uma derrota, o Botafogo amarga a 12ª colocação e busca recuperação contra o Caxias do Sul, em casa, no sábado (9). O União Corinthians ocupa a 3ª posição e segue no Rio de Janeiro para encarar o Vasco, no sábado (9).

continua após a publicidade

O que vem pela frente no NBB?

O Novo Basquete Brasil segue nesta quinta-feira (4), com mais três jogos. Na Arena UniBH, o Minas recebe o Basquete Cearense; no Ginásio de São Januário, o Vasco encara o Caxias do Sul Basquete; e o São Paulo duela com o Flamengo, no Ginásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão.