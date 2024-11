Pouco mais de dois anos atrás, Draymond Green socava Jordan Poole durante treino do Golden State Warriors e abalava o clima no vestiário dos então atuais campeões da NBA. Meses depois, o armador foi trocado para o Washington Wizards. Nesta segunda-feira (4), os atletas se encontraram em quadra durante a vitória da franquia de San Francisco sobre o time da capital por 125 a 112, em uma noite de provocações saudáveis.

continua após a publicidade

No final do segundo quarto, Poole acertou uma bola de três pontos enquanto era marcado por Green e apontou para o oponente dando risada. Pouco depois, o ala-pivô serviu Stephen Curry, que também acertou uma bola de três, e devolveu os risos.

➡️ Revista americana lista as franquias mais valiosas da NBA em 2024

As provocações foram amistosas, sem violência, clima corroborado por elogios de Green ao ex-companheiro após o jogo. O ala-pivô ressaltou a evolução do jovem jogador com a camisa do Wizards.

continua após a publicidade

- Ele está jogando muito melhor. A sua seleção de arremessos... Você chega a uma situação nova e, como competidor, quer mostrar tudo. Eu acho que ele estava pressionado no ano passado. Ele queria tanto. Ele está se adaptando. No ano passado, fez arremessos ruins, mas queria tanto - falou à "ESPN".

Jordan Poole anotou 24 pontos na partida contra a ex-equipe. Na atual temporada, tem médias de 22.5 pontos e cinco assistências por jogo, com aproveitamento de 44.9% nos arremessos. Os números de fato são melhores do que os da edição passada, quando acumulou 17.4 pontos e 4.4 assistências por duelo, com 41.3% de acerto nos chutes.

continua após a publicidade

Boa relação de Jordan Poole com o Warriors

Apesar da desavença com Draymond Green, Jordan Poole saiu do Golden State Warriors bem com companheiros e torcedores. Durante o confronto desta semana, recebeu abraços dos ex-colegas, inclusive um apertado do grande astro da franquia, Stephen Curry.

Jordan Poole foi draftado pelo Golden State Warriors em 2019. O jovem chegou sem grandes expectativas, mas evoluiu rapidamente. Na NBA 2021/22, foi um dos destaques no título da equipe, com 18.5 pontos por jogo durante a temporada regular e 17 pontos por partida nos playoffs.

➡️ Com Giannis frustrado e Doc Rivers pressionado, Bucks começa temporada da NBA na lanterna

A briga entre Green e Poole

Draymond Green e Jordan Poole se desentenderam durante treino no início de outubro de 2022. A imagem do soco do ala-pivô no companheiro vazou, iniciando uma crise nos bastidores do Warriors. Tempos depois, a imprensa americana noticiou que o jovem atleta havia afirmado que Green era "uma mochila para o 30 (número de Curry)" antes de ser agredido.

O jogador experiente foi afastado do elenco por alguns dias, mas retornou após um pedido de perdão ao grupo. Jordan Poole declarou que aceitou as desculpas e até recebeu uma extensão contratual. No entanto, jornais relatam que a relação entre os dois nunca mais foi a mesma, o que também explica a queda de desempenho dos Warriors na temporada seguinte ao título.

Em junho do ano passado, então, a franquia fechou uma troca para enviar Poole ao Wizards e receber o experiente Chris Paul, hoje no San Antonio Spurs. O jovem não teve muito destaque em seu primeiro ano na nova casa. Do outro lado, o Warriors não alcançou a evolução buscada e ficou fora dos playoffs.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos das duas equipes na NBA

O Golden State Warriors de Green e Curry enfrenta o Boston Celtics, atual campeão, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston. A equipe soma seis vitórias e uma derrota na temporada.

O Washington Wizards de Jordan Poole encara o Memphis Grizzlies nesta sexta-feira (8), às 22h (de Brasília), no FedExForum, em Memphis. A franquia tem duas vitórias e quatro derrotas na NBA 2024/25.