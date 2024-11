Felipe Massa comemora chegada de Bortoleto à Fórmula 1: ‘Muito feliz’

Gabriel Bortoleto será o primeiro representante do Brasil na Fórmula 1 em sete anos de hiato. O anúncio foi realizado pela Sauber, nesta quarta-feira (6). Felipe Massa — último piloto titular do país na competição — celebrou a chegada do novato à categoria em entrevista ao jornal “O Globo”.

— Além de ser um amigo, estou muito feliz pelo Gabriel, pelo piloto que ele é, pela pessoa que ele é, e depois de sete anos sem um brasileiro correndo na Fórmula 1, eu fico muito feliz que o Brasil está entrando com o pé direito. O Gabriel é um excelente piloto, merece essa oportunidade, que vem mostrando como resultado dentro das pistas. Logicamente, como brasileiro, é uma emoção muito grande ter a nossa bandeira de volta ao grid, nosso piloto brasileiro de volta ao grid, e eu fico muito feliz, emocionado — celebrou Massa.

Em seguida, Felipe Massa relembrou a sua estreia na Fórmula 1 pela Sauber, em 2022. O brasileiro entrou para substituir o piloto regular, Nick Heidfeld, no Grande Prêmio da França, em Magny-Cours, quando tinha apenas 21 anos. E claro, não deixou de mandar boas energias a Gabriel Bortoleto e equipe.

Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber em 2025 (Foto: Sauber F1 Team)

— Parabéns também a Sauber, que é minha primeira equipe na Fórmula 1. Fico feliz também que eles estão acreditando num brasileiro como acreditaram em mim naquela época em 2002. Desejo muita sorte e trabalho a todos para ter um carro competitivo em 2025 — finalizou Felipe.

Natural de São Paulo, Bortoleto iniciou sua carreira nas pistas aos seis anos no kart e, aos 12 anos, mudou-se para a Europa para seguir o sonho de chegar à Fórmula 1. Ele se destacou ao estrear na FIA Fórmula 3 em 2023, dominando sua temporada de estreia e vencendo o campeonato, antes de subir para o Mundial de F2, onde lidera a classificação a apenas duas rodadas do encerramento. Agora integrando à futura equipe de fábrica da Audi, Bortoleto poderá mostrar seu talento no mais alto nível do automobilismo. Gabriel será o 33º representante da bandeira verde e amarela a correr na F1.