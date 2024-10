NBB 2024/2025: confira os resultados da 1ª rodada

A temporada 2024/2025 do NBB começou esta semana. No último sábado (12), cinco jogos deram início a mais uma edição do campeonato. Flamengo, Minas, Mogi, Pinheiros e Botafogo venceram seus duelos e largaram com vitória na estreia.

Vasco x Flamengo

O clássico abriu a competição e quem se deu melhor foi o time Rubro-Negro, que venceu por 59 a 50, no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Destaque para Gallizzi, reforço do Fla para esta temporada, que marcou 16 pontos e terminou como o cestinha da partida.

Galizzi foi o cestinha da partida entre Vasco x Flamengo pela estreia do NBB (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

KTO Minas x Brasília

Campeão do Torneio de Abertura do NBB, o Minas recebeu o Brasília em Belo Horizonte e venceu por 74 a 66. A partida foi marcada por equilíbrio, mas o time minas-tenista teve mais eficiência e saiu vitorioso. O nome do duelo foi Franco Baralle, cestinha com 14 pontos.

Mogi x Paulistano

Em mais um duelo onde a tônica foi o equilíbrio, o Mogi bateu o Paulistano por 72 a 67, no Ginásio Professor Hugo Ramos. O time da casa só conseguiu a vantagem no final após muito embalo da torcida e largou com vitória. Felipe Gregate, com 18 pontos, terminou como o cestinha.

Pinheiros x Pato

Ainda em São Paulo, o Pinheiros recebeu o Pato, no ginásio Henrique Villaboim, e conquistou uma vitória apertada: 68 a 67. O jogo também só deve sua definição no final. O cestinha foi Materan, do Pato, que marcou 17 pontos.

São José x Botafogo

Por fim, o Botafogo foi até a Farma Conde Arena, em São José dos Campos, e derrotou o São José por 81 a 70. O Fogão teve domínio das ações, viu o adversário encostar no final, mas garantiu a vitória. Mathias terminou como o cestinha ao marcar 23 pontos.