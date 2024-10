Craque da NBA abre o jogo sobre ter ficado fora das Olimpíadas: ‘Pensei que era merecedor’

Craque do New York Knicks na NBA, Jalen Brunson comentou a respeito da ausência entre os convocados para os Jogos Olímpicos de Paris, em julho e agosto. Segundo o jogador, havia um merecimento para ser chamado.

- Sim, com certeza. Do jeito que joguei ano passado, pensei que era merecedor. Pensei que poderia ter me encaixado. Desempenhei muitos papéis ao longo da minha carreira; poderia desempenhar outro. Mas, obviamente, isso simplesmente não estava nos planos naquela época. E então, você segue em frente e encontra maneiras de melhorar - disse Brunson.

Apesar disso, Brunson se mantém confiante e já mira o próximo ciclo, que será o das Olimpíadas de Los Angeles, 2028.

- Você continua tendo objetivos, e esse é um objetivo meu - completou.

O jogador terminou a temporada 2023/24 da NBA com médias interessantes. Foram 77 jogos, com 28,7 pontos, 3,6 rebotes, 6,7 assistências e 0,9 roubos de bola por noite. Apesar disso, o técnico Steve Kerr não o chamou para compor o grupo que foi à Paris.

O comandante, inclusive, também se manifestou sobre não ter convocado o atleta para fazer parte do elenco norte-americano.

(Foto: David L. Nemec / AFP)

- Ele está no topo da nossa lista e é definitivamente alguém que estamos considerando - disse Kerr. A grande tendência, no entanto, é que ele não permaneça a frente da equipe para 2028.

Visando a temporada 2024/25 da NBA, o Knicks segue a pré-temporada a todo o vapor. A estreia na liga acontece no dia 22 de outubro, diante do Boston Celtics, no TD Garden, em Boston, Massachusetts.