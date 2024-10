Grande estrela do Lakers ao lado de LeBron James, Anthony Davis falou sobre a mentalidade de Bronny James, filho do King e novo integrante do elenco da franquia. Em entrevista à "Spectrum SportsNet", AD admitiu, que apesar de ter um bom desempenho defensivo logo de cara, o jovem ainda está em uma fase de aprendizado ao jogo em seu mais alto nível.

— Ele é durão. Claramente, ele tem uma mentalidade defensiva. Fez alguns grandes bloqueios no primeiro jogo. É físico, tem boas mãos para desviar bolas e conseguir roubos. Mas ele ainda está aprendendo — disse Davis.

O astro ressaltou a necessidade de adotar cautela com Bronny, mas que já gosta do que está vendo acerca da evolução dele como jogador.

— Ele ainda está tentando entender tudo, então temos que lembrar disso. Ele ainda é um novato. O estilo de basquete na liga é diferente. Mas eu gosto do que estou vendo dele em ambos os lados da quadra, especialmente na defesa — acrescentou.

Anthony Davis em jogo entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, pela pré-temporada da NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

De fato, apesar das estatísticas de Bronny não serem muito chamativas, o jovem já mostrou que possuí bons atributos defensivos. O jogador de 20 anos acumula médias de 1,0 pontos, 1,5 rebotes, 0,5 assistências e 1,5 bloqueios por jogo nessa pré-temporada com o Los Angeles Lakers.

A franquia segue com a pré-temporada em curso. O primeiro desafio na liga será no dia 22 de outubro, diante do Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena, em Los Angeles. A presença de Bronny nos jogos do time principal dependerá do seu desempenho nos próximos jogos de preparação da franquia.