Vitória na estreia. O Flamengo venceu, neste sábado (12), o Vasco por 59 a 50 no clássico carioca do basquete. Com a vitória na estreia da temporada 2024/25 do NBB, o Rubro-Negro se coloca, temporariamente, na liderança da competição.

Como foi o jogo?

A partida começou como manda um clássico — cada palmo da quadra foi extremamente disputado. Mandante do jogo e com apoio da torcida, o Vasco saiu na frente do placar. Por outro lado, o Flamengo, que demorou a entrar na partida, equilibrou o confronto encontrando bons arremessos de 3 pontos. Em boa sequência na reta final do quarto, o Vasco terminou a parcial na frente com 14 a 11 no placar. No segundo quarto, o roteiro se manteve. O Cruz-Maltino defendeu muito bem o seu garrafão e forçou o adversário a arremessar da linha de três. Na reta final, entretanto, o time da Gávea abriu pequena vantagem e a parcial terminou em 25 a 22.

Após um bom primeiro tempo, o Vasco voltou um pouco desorientado do intervalo. O time comandado por Leonardo Figueiró viu o rival abrir nove pontos de vantagem, ainda com três minutos de terceiro quarto. Apesar do Cruz-maltino ter ensaiado uma reação, o Rubro-Negro soube controlar a distância no placar e terminou o terceiro quarto a frente, com 45 a 34 no marcador. A partir deste momento, o Flamengo encontrou o mapa da mina. Toda eficiência do Vasco em proteger o garrafão foi desfeita por Alexey e Gui Deodato, principalmente — eles acharam boas infiltrações na defesa vascaína. Além disso, os mandantes acumularam erros de passe e tomada de decisão ao longo do quarto. Com isso, o Rubro-Negro administrou a vantagem e venceu por 59 a 50 na estreia da temporada 2024/25 do NBB.

Galizzi foi o cestinha da partida entre Vasco e Flamengo, pelo NBB, com 16 pontos (Foto: Gilvan Souza/Flamengo)

O que vem por aí?

O Vasco jogará novamente na terça-feira (15), quando enfrentará o São José, fora de casa. Já o Flamengo volta a quadra na quinta-feira (17), quando também irá encarar o São José e também fora de seus domínios, pela segunda rodada do NBB.