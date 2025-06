NBA: Harden aceita extensão de contrato com Clippers

O armador James Harden, de 35 anos, assinou uma extensão de contrato com o Los Angeles Clippers por mais duas temporadas. O acordo foi anunciado após o jogador declinar uma cláusula contratual de US$36,3 milhões para fechar um novo vínculo com a franquia californiana. Segundo a ESPN, o astro receberá aproximadamente US$81,5 milhões durante o período.

Harden optou por não exercer sua opção de extensão para negociar um contrato mais longo com o time. O segundo ano do novo acordo será parcialmente garantido e incluirá uma opção de escolha para o próprio atleta.

Harden pelo Clippers

A decisão do jogador não estava relacionada principalmente a questões financeiras, mas à busca por maior estabilidade contratual com a equipe de Los Angeles, conforme informou o site The Athletic. Desde sua chegada ao Clippers em 2023, o armador tem apresentado bom desempenho.

Na temporada 2024-25, Harden retornou ao jogo das estrelas (All-Star Game) pela primeira vez desde 2022. Como titular em 79 partidas durante a última campanha, o veterano registrou médias de 22,8 pontos, 5,8 rebotes e 8,7 assistências por jogo. Ele também converteu mais de 35% de seus arremessos de três pontos.

Após passar por três equipes diferentes em três anos, o armador encontrou estabilidade em sua carreira ao se juntar à franquia da Califórnia. A permanência de Harden já era amplamente esperada nos bastidores da liga, especialmente devido à escassez de times com disponibilidade financeira no mercado.

O anúncio oficial ocorreu pouco antes do início do período de agência livre da NBA. Ainda não foram divulgados detalhes completos sobre as garantias contratuais e possíveis cláusulas adicionais do novo acordo.

Lawrence Frank, presidente de operações do Clippers, havia manifestado anteriormente o interesse da equipe em manter o armador.

- Nós tivemos permissão para conversar com James sobre isso assim que terminaram as finais. E, por enquanto, o que posso dizer é que ele é a nossa prioridade no mercado. Estamos bem confiantes de que vai seguir conosco por muitos anos ainda. No entanto, respeitamos o fato de que possui uma opção em seu vínculo e não vamos pressioná-lo para tomar uma decisão - declarou o dirigente, logo depois do draft.

O executivo também afirmou que a organização estava preparada para qualquer cenário.

- Já estamos prontos para negociar um acordo que faça sentido para os dois lados. O melhor cenário para a nossa organização, antes de tudo, é a sua permanência. Ele tem sido incrível e queremos ver essa história continuar - completou Frank.

