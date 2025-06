Conheça Cooper Flagg, mais jovem a ser draftado desde LeBron James

Com a 1ª escolha do Draft da NBA 2025, o Dallas Mavericks escolheu Cooper Flagg. O ala de 2,06 metros e apenas 18 anos, vem sendo considerado o maior talento do basquete norte-americano desde LeBron James.

De Maine para a NBA

Cooper Flagg é natural da cidade de Newport, no interior do estado do Maine. Com uma população estimada em pouco mais de 3 mil habitantes, Newport é uma típica cidade do nordeste americano, onde o ginásio da escola serve como ponto de encontro da comunidade local e os eventos esportivos têm o mesmo peso de uma celebração municipal.

Estudante da Nokomis Regional High School, Flagg rapidamente se destacou. Logo depois transferiu-se para a renomada Montverde Academy, na Flórida, considerada uma das principais escolas de basquete do país. Montverde Academy é conhecida por formar grandes talentos da NBA.

Após brilhar na Montverde Academy e se consolidar como o principal prospecto do país, Cooper Flagg chegou à Universidade de Duke.

Vestindo a camisa de Duke, o ala de 2,06 m teve uma temporada histórica como calouro. Flagg encerrou o ano com médias de 19,2 pontos, 7,5 rebotes, 4,2 assistências, liderando a equipe e sendo decisivo nos principais jogos da temporada. Cooper Flagg também foi eleito Calouro do Ano da ACC, Melhor Jogador da Conferência e nomeado First Team All-American.

O novo rosto dos Mavericks

O Dallas Mavericks inicia com Flagg um novo capítulo. Com com veteranos como Kyrie Irving e Klay Thompson, e um núcleo competitivo, a equipe acredita ter encontrado um protagonista para os próximos 10 anos.

Uma visão da tela após Cooper Flagg ser selecionado em primeiro lugar pelo Dallas Mavericks durante o Draft da NBA de 2025 (Foto: Jesse D. Garrabrant / Getty Images via AFP)

LeBron fala sobre Cooper Flagg

O Mavericks agora tem em suas mãos não apenas um calouro, mas um símbolo: da renovação, do futuro e do que pode ser uma nova era dourada em Dallas.

E quem confirma essa comparação é o próprio LeBron, que comentou sobre Flagg no episódio mais recente do podcast Mind The Game, lançado nesta terça-feira (24).

— Eu, pessoalmente, acho que ele quer ser grande — disse LeBron. — Teve um ano incrível em Duke. Um cara que pode fazer tantas coisas diferentes em quadra. Pode jogar com a bola, pode jogar sem a bola. O arremesso dele vai continuar melhorando. Super atlético, com um segundo salto muito rápido —

Além do talento técnico, LeBron destacou a vantagem única que Flagg terá ao chegar na NBA:

— Ele vai ser incrível. Ele tem a vantagem, diferente de mim, de chegar em um time já estabelecido, com caras de Hall da Fama, como: Klay Thompson, Anthony Davis, Kyrie Irving —