De refugiado à NBA: conheça Khaman Maluach, novo jogador do Phoenix Suns

Com 2,13 metros e nascido em 2006 na cidade de Rumbek, uma região devastada pela guerra civil no Sudão do Sul, Khaman Maluach carrega uma das histórias mais impressionantes entre os nomes do Draft da NBA de 2025. Sua mãe, solteira e com sete filhos, precisou fugir do Sudão do Sul para garantir a sobrevivência da família.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Apesar de ter nascido no Sudão do Sul, Maluach foi criado na cidade de Kampala, capital de Uganda. Khaman Maluach teve contato com o basquete apenas aos 14 anos, quando um boda boda (mototáxi) disse que ele deveria tentar ser jogador de basquete. E logo depois ele foi aceito na NBA Academy África, no Senegal.

Khaman Maluach (à direita) emocianado após ser selecionado em décimo lugar geral pelo Houston Rockets durante a primeira rodada do Draft da NBA de 2025 (Foto: Sarah Stier / Getty Images via AFP)

Com apenas 16 anos, Maluach deu um passo histórico ao disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, defendendo seu país. Representou também o Sudão do Sul na Copa do Mundo de 2023. Tudo isso no mesmo ano em que ingressou na Universidade de Duke.

continua após a publicidade

Mas nem tudo são flores, Maluach teve seu status imigratório sob risco por conta de uma política da era Trump, que ameaçava revogar vistos de cidadãos sul-sudaneses, devido à relutância do governo de transição do país em aceitar cidadãos deportados. A situação gerou incertezas sobre sua permanência nos Estados Unidos, mesmo sendo um atleta universitário regular e em plena evidência.

De Duke à NBA

Em sua primeira temporada pela universidade, foi titular nos 39 jogos da equipe e recebeu menção honrosa no All-ACC Team e foi lembrado na votação de Defensor do Ano da conferência.

continua após a publicidade

Khaman Maluach com o uniforme da Universidade de Duke (Foto: Reprodução / X)

De Houston para Phoenix

Selecionado na 10ª escolha geral do draft, originalmente pelo Houston Rockets, Maluach teve seu destino redirecionado para o Phoenix Suns como parte da troca que levou Kevin Durant para Houston. A movimentação envolveu ainda jogadores como Jalen Green, Dillon Brooks e futuras escolhas, marcando uma das maiores negociações da offseason.

➡️ NBA: Phoenix Suns define futuro de Kevin Durant; ‘anúncio’ surpreende atleta

A chegada de Maluach ao Phoenix Suns é de grande importância. Isso porque faltava a equipe de Phoenix jovens talentos no elenco.